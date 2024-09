Rúnakövek készítése – Így csináld és választ kapsz a kérdéseidre!

Úgy tartják, hogy a rúnák a világot működtető energiákkal dolgoznak: magukba szívják ezeket, majd továbbítják a rájuk érzékeny emberek felé. Képesek érzékelni és befolyásolni a tudatalattit, megsúgják a jövőt. A rúnakövekből álló csomag 25 darab követ tartalmaz. Ezek közül 24-en rúna szimbólumok vannak, egy darab pedig teljesen tiszta. Lássuk a rúna kövek jelentését!

Rúnakövek készítése

Forrás: Shutterstock

Rúnakövek – Hogyan jövendöltek vele?

Főként akkor vették elő a köveket, ha választ kerestek egy kérdésre. Ennek hívei úgy gondolták, hogy mivel a jövő folytonos változásban van, a következő pillanatot mindig az azt megelőzők hatásai befolyásolják. Ezért nem a jövőt kutatták, inkább arra keresték a választ, hogy az adott pillanatban mi a lehető legjobb döntés annak érdekében, hogy kedvező irányba tereljék az életüket. Természetesen ehhez szükség volt némi intuícióra és a jelek ismeretére, valamint azok összeolvasására.

A kövek mellett rúnajelekkel ellátott kártyákat is használtak, ezeknek többféle kirakási módja is volt, attól függően, mire keresték a választ.

Szórni és húzni is lehet

A kártyalapokhoz hasonlóan a rúnaköveknél is többféle kirakási módszer volt. Az egyik legegyszerűbb, mikor a kis tárolózsákjából kiöntötték egy ruhára az összeset, és úgy olvasták össze azokat. Ilyenkor figyelték a kövek elhelyezkedését, a középpontban állót és egymáshoz viszonyított helyzetüket is. Úgy tartották, hogy ha egyes kövek közel állnak egymáshoz, akkor azok segítik egymást, a fejjel lefelé állóknál és az írásjellel lefelé fordulóknál a negatív magyarázatot kellett figyelembe venni.

Azt a módszert is gyakran használták, hogy húztak belőle egyet és annak a bővebb jelentését értelmezték. Ez a módszer főként arra volt alkalmas, hogy gyors és egyszerű választ adjon az adott napról vagy egy döntési helyzetben. Ennél a kérdezési módnál a kérdésükre koncentráltak, mielőtt kihúzat egy követ a zsákból. Ha nem kaptak értelmezhető választ, akkor húztak még egyet és összeolvasták a kettőt.

A rúnakövek jelentése Fehu – gazdagságot, bőséget hoz életünkbe Uraz – egészség, vitalitás elnyerése Thurisaz – védelmez az átkok, rontások ellen Ansuz – erősíti a meggyőző erőnket Raidho – belső egyensúlyi állapot megtalálásához használható Kenaz – fejleszti kreativitásunkat, képességeinket minden területen Gebo – feléleszti a szexualitást, javítja a potenciát Wunjo – erősíti a csoporton belüli kommunikációt, összetartozást Hagalaz – erős, aktív védelmi szimbólum külső behatások ellen Nauthiz – bánatunk, lelki terheink feldolgozásában segít Isa – erősíti koncentráló- és akaraterőnket Jera – termékenységet, békét, harmóniát teremt Eihwaz – segít leküzdeni félelmünket, erősíti szellemünket Perthro – segít belelátni a jövőbe, megváltoztatni sorsunkat Algiz – védelmet és szerencsét hoz használójának Sowilo – akaratunk, kitartásunk megerősítésével segít elérni céljainkat Tiwaz – megerősíti a hitet önmagunkban, a vallásban, az ideákban Berkano – elősegíti a nőiesség megélését, a női energiák felszabadítását Ehwaz – felgyorsítja az eseményeket Mannaz – fejleszti az intelligenciát, a képességeinket Laguz – erősíti a gyógynövények hatását, a test öngyógyító folyamatait Ingwaz – a gyermekáldás szimbóluma, segít felkészülni az áldott állapotra Othala – segít bőséget és jólétet hozni a család életébe Dagaz – szakrális, ünnepi pillanatok megerősítésére használhatjuk

Hogyan készítsünk sajátot?

Régen az írástudó, a rúnák jeleit ismerő embereket varázslóknak gondolták, hozzájuk fordultak tanácsért. Akkoriban csak a kiválasztottak férhettek hozzá ehhez a tudáshoz, ma már azonban könyvekből, leírásokból bárki megismerheti a szimbólumokat és jelentésüket. Ezzel a tudással akár saját köveket is készíthetünk magunknak, ami remekül díszítheti majd a lakást, de akár mókás kérdezz-felelek játékot is végezhetünk velük a barátokkal.