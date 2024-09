Babonák, amiket vegyünk komolyan!

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a babonák csupán badarságok, amiknek igazából semmi jelentőségük sincsen, hiszen nem is működnek. Pedig nem így van! Ha igazán megfigyeljük a dolgokat, akkor rájövünk, hogy a babona tulajdonképpen az energiáink sokaságának a működése a mindennapi életben, vagyis általuk be tudunk vonzani pozitív vagy éppen negatív eseményeket. Vannak persze olyanok, amiknek nincs jelentőségük, de ha az emberek saját maguk alakítják, formálják őket a saját életükre szabva, akkor igenis nagyon hasznosak tudnak lenni a mai korban is. Hiszen a régi időkben nagyon komolyan vették őket, mert pontosan tudták, milyen nagy jelentőségük van. Persze nem szabad túlzásba vinni, hogy minden egyes hiedelmet betartsunk, és ezeken görcsöljünk, csakis az egészséges határokon belül alkalmazzuk. A következő babonákat sok nézet által gyűjtöttem össze, és figyeltem meg a működésüket. Nem az lényeg, hogy egyszer egyszer tegyük meg valamelyiket, hanem a rendszerességen van a hangsúly. De az is igaz, hogy van olyan, ami akár már egy alkalom után okozhat problémát energetikailag, de ezek inkább a személyes tárgyaknál, ajándékoknál fordulnak elő – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Babonák, amiket nem árt, ha komolyan veszel

Babonák, amire különösen oda kell figyelni – A boszorkány elárulja

- A boszorkány szerint szemetet soha ne vigyük ki este, mert ezzel a szerencsét is kidobjuk

- Hajlamosak vagyunk arra, hogy este összekészítsük a szemetet, majd a zacskót kitegyük az ajtóba vagy az ajtó elé, hogy majd reggel ne felejtsük el kidobni. De ezt felejtsük el, mert ezzel megakadályozzuk, hogy a jó szerencse és a jólét bejöjjenek az otthonunkba. Mivel a szemét egy negatív energiarezgést jelent, így csak a negatív energiák számára van út a bejáraton.

Régi, már nem használt számítógépet, telefont ne őrizgessük, (kivéve, ha azért tartogatjuk, hogy leadjuk őket majd egy elektronikai gyűjtőhelyre), mert ezek akadályoznak minket a munkában. Ha valaki szeretné ezeket megtartani, mert valami kedves emlék fűzi hozzá, akkor fontos úgy kezelni, mint egy értékes antik tárgyat. Ugyanis ezzel a negatív energiát átprogramozzuk pozitívvá, mivel tudjuk jól, hogy az antik dolgok értékesek.

- A díszpárnákat ne hagyjuk a franciaágyon lefekvéskor, mert ezzel a hitvesi ágy, csak "díszként" funkcionál majd, és káoszt hoz a szerelmi területre. Ha viszont valaki egyedülálló, akkor akadályozza a szerelmi életét.

Soha ne ajándékozzunk órát a kedvesünknek vagy olyan személynek, akit nagyon kedvelünk, mert a szeretetet, szerelmet akár örökre elveszíthetjük. De mindenképp konfliktust és eltávolodást okoz. Hiszen az idő véges, vagyis a boldogság ideje meg van számlálva a két ember. Ha mindenáron órát adnánk a kedvesünknek, akkor azt például egy utalvány formájában tegyük meg.

Viszont, ha valaki talál egy órát, akkor az illető életében egy nagy változást jelez, ami nem értékben értendő.