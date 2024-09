Már az ókorban is nagy tiszteletben tartották a macskákat, elég csak az egyiptomi hiedelemvilágra gondolnunk, ahol szent állatként bántak velük. Úgy tartották, hogy maga Básztet, vagyis az otthon, termékenység, öröm és a védelmezés istennője jelenik meg cica képében. De a skandináv mitológiában is megjelenik, ahol Freyja istennőt úgy ábrázolják, hogy két macska húzza a szekerét. Úgy vélték, ha valaki egy macskát bántott a földön, azért Freyja bosszút állt. Ám igen erős a macskák kultusza Japánban is, ahol a védelmezés és a szerencse szimbólumai. Nem véletlen, hogy annyi cicás szimbólummal és tárggyal találkozni ott. Viszont vannak olyan kultúrák is, ahol a macskákat a gonosz jelképének tartják. Európában a boszorkánysággal párosítják a fekete macska jelenlétét, mert segítik a munkájukat és védelmezik őket. Ebben pedig van igazság! – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A boszorkány elárulja: ezért van mellettük mindig fekete macska

Miért van fekete macska a boszorkányok mellett?

Látják a lényeket

De mit is jelent az, hogy a macskák segítik a boszorkányokat és védelmezik őket? Mindezt nem fizikai szinten kell értelmezni, hanem spirituálisan. A macskák nagyon jól látják a szellemvilág lényeit, és a jelenlétükre képesek figyelmeztetni a gazdájukat is. Ezt úgy képzeljük el, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy megváltozik a cicánk viselkedése, például fújtat, váratlanul odakap, abbahagyja a dorombolást, akkor tudhatjuk, hogy az adott helyen, esetleg egy adott személyen felbukkant egy negatív energia vagy entitás, akár egy démoni lény. Vagyis érdemes figyelni a macskák jelzéseire, és foglalkoznunk kell velük.

Gyógyító energiájuk van

Már kutatások is alátámasztják, hogy akár az egészségünkre is jó hatással lehetnek, főleg az idegrendszerre, mivel nyugtató hatással rendelkeznek. Megfigyelések alapján rá tudnak csatlakozni a gyógyító energiára, ezáltal segítve a beteget. Emellett van egy olyan képességük, miszerint érzik a beteg területet, és ezt jelzik is.

Cicás babonák

