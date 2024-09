Útmutató a fizetési módokhoz: a készpénztől a bankkártyás fizetésen át a QR kódig

Rengeteg lehetőség közül választhat, aki nem akar készpénzt használni, a bankkártyahasználat ma már a idősebb generációk számára is rutinszerű, ám a legújabb technológiák és lehetőségek időnként a fiatalabbakon is kifognak. A következő útmutató abban segít, hogy megértsd a ma elérhető legnépszerűbb fizetési módok működését, és azt is, hogy melyiknek milyen előnyei és hátrányai vannak.

Az fizetési módok közül csak az egyik lehetőség az érintésmentesen bankkártyahasználat

Forrás: Shutterstock

Milyen fizetési módok léteznek?

Akár a sarki boltban, akár online áruházban vásárolunk, a fizetési módok széles tárháza áll rendelkezésünkre. Az általánosan elfogadott fizetési módok közé tartozik a készpénz, a hitelkártya, a bankkártya, az ajándékkártya és a mobilfizetés. A vásárlók a legkényelmesebb fizetési módot és saját személyes preferenciáikat figyelembe véve választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Ezek a fizetési módok megkönnyítik a tranzakciókat, és biztosítják a zökkenőmentes értékcserét a vevők és az eladók között.

1. Bankkártyás fizetés

A kártyás fizetések világa számos lehetőséget kínál a vásárlóknak, ezek: a bankkártya, a hitelkártya, ezen belül pedig van érintésmentes kártya, chipes és PIN-kódos megoldás is. Létezik egy bizonyos összeggel előre feltöltött webkártya is, amely az online fizetési típusok biztonságos változatai közé tartozik, és webshopos vásárláshoz használható.

2. Okostelefonos fizetés

Kétféleképpen fizethetsz telefonnal: digitális tárcás fizetéssel és virtuális terminálon keresztül. A digitális tárcás fizetéshez tartozó alkalmazások, fizetési kártyaadatokat tárolnak az okostelefonon vagy más mobileszközön. Ez lényegében „pénztárcává” változtatja a telefonodat vagy eszközödet, és gyakorltilag az érintésmentes kártya képességeivel ruházza fel, így lehetővé téve a mobil érintéses fizetést. A telefonos fizetésre lehetőség van virtuális terminál segítségével is, itt is megadod az adataidat, de emiatt ne aggódj, a virtuális terminálok a legmodernebb biztonsági rendszerrel vannak felszerelve, és az összes főbb hitel- és betéti kártyával használhatók.

Akár okosórával is fizethetsz

Forrás: Shutterstock

3. Online fizetés

Az online fizetési módok szinte mindenféle fizetésre használhatók. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül utaljanak át pénzt a számlájukról egy másikra, feltéve, hogy a számlájukon be van állítva az online banki szolgáltatás, és rendelkeznek a megfelelő fizetési adatokkal arról, akinek pénzt küldenek. Az online banki szolgáltatásokon keresztül a felhasználók csoportos beszedési megbízásokat, állandó megbízásokat és egyszeri kifizetéseket állíthatnak be családtagjainak, barátaiknak vagy vállalkozásoknak. Az online bankolás fordítva is működik; a felhasználók másoktól is kaphatnak pénzt. Az online banki szolgáltatások előnye, hogy biztonságosan küldhetsz és fogadhatsz nagy mennyiségű pénzt is megbízható forrásokból. Mivel mindez elektronikusan történik, a felhasználóknak nem kell készpénzt kezelniük.