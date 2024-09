Gondolta volna? A konyhai munka is okozhat derékfájást

A derékfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma világszerte. A WHO adatai szerint több mint 600 millió ember szenved deréktáji fájdalmaktól, és ez a szám évről évre növekszik. Magyarországon is egyre többen tapasztalják meg a hirtelen jelentkező derékba és az alsó végtagok irányába sugárzó fájdalmat, zsibbadást, súlyosabb esetben akár érzéskiesést vagy mozgáskorlátozottságot. A mindennapi tevékenységek, mint például a konyhai munka, gyakran hozzájárulhatnak a derékfájdalom kialakulásához vagy súlyosbodásához. Az ismétlődő mozdulatok, hosszas állás vagy hajlongás különösen megterheli a gerincet, amelynek következtében a fájdalom nemcsak fizikai, hanem pszichés problémákhoz is vezethet. Ha a fájdalom tartóssá válik, és a konzervatív kezelések már nem nyújtanak megoldást, sok esetben műtéti beavatkozásra van szükség. Évek óta Magyarországon is elérhető az a minimálisan invazív eljárás, ami a hagyományos nyílt operációval szemben, kisebb műtéti kockázattal, kevesebb fájdalommal és gyorsabb felépüléssel jár.

képforrás:

drczigleczki.hu/Dr.Czigléczki Gábor

Az emberi gerinc felépítése alapvetően a mozgásra van tervezve, nem pedig arra, hogy hosszú ideig mozdulatlanul üljünk vagy álljunk. A főzés közben végzett ismétlődő mozdulatok, a nehéz edények emelgetése és a statikus testhelyzetek, például az egy helyben állás, komoly nyomást gyakorolnak a csigolyákra és a porckorongokra. Az ilyen ismétlődő mozdulatok a gerincoszlop terhelésének egyenetlenségét és a porckorongok károsodását is okozhatják.

“Az emberi gerinc egy S alakú, csigolyákból és porckorongokból álló oszlop, ami megfelelő támaszt ad a törzsünknek, védi a gerincvelőt, és lehetővé teszi számunkra a szabad járást és mozgást. A gerinc különböző szakaszai, mint a nyaki, háti, ágyéki, keresztcsonti szakaszok eltérő görbületekkel rendelkeznek, hogy elnyeljék a rázkódásokat és megóvják az ízületeket. Az egy helyben állás és a gyakori lehajolás jelentős terhelést ró a gerincre, különösen az ágyéki szakaszra. Ez a statikus terhelés és a folyamatos hajlítgatás a porckorongok fokozatos kopását és a csigolyák közötti ízületek irritációját okozhatja, ami idővel derékfájdalom kialakulásához, hosszabb távon pedig akár porckorongsérvhez vagy egyéb gerincproblémákhoz is vezethet” – avat be Dr. Czigléczki Gábor, az endoszkópos gerincsebészet szakértője.