Kiborít a horkolás? Nem csak zavaró, de életveszélyes is lehet

Az éjszakai légzéskimaradás nemcsak a pihenést zavarhatja meg, hanem számos társadalmi és pszichológiai következménnyel is járhat. A horkolás számos komoly egészségügyi probléma forrása lehet, emellett nappali fáradtságot, ingerlékenységet és csökkent koncentrációképességet eredményezhet. Ráadásul a nappali aluszékonyság több betegségnek is kiindulópontja, hajlamosító eleme is lehet, mint például a magas vérnyomás vagy a szív- és érrendszeri betegségek. Az alvótársak számára pedig az éjszakai zajforrás kimerítő és frusztráló élmény, amely akár a kapcsolatokra is negatív hatással lehet.

Főleg a 30-60 év közötti férfiaknál fordul elő a légzéskimaradás, a horkolás

Forrás: Shutterstock

Mi is az a horkolás, hogy jön létre?

A horkoló hang a garat szöveteinek, elsősorban a nyelvcsapnak és a lágyszájpadnak vibrációja, rezgése miatt jön létre. Alvás közben az izmaink – így a garat izmai is – ellazulnak, aminek hatására a garat összeszűkül. A szűkebb járaton áramló levegő az arra hajlamos egyéneknél megremegteti a szöveteket és horkoló hangot gerjeszt. A jelenség önmagában is zavaró, ám a hangos horkantás az éjszaka közepén különösen veszélyes. De vajon miért is horkol, aki horkol?

Krónikus orrdugulás

Az orrsövényferdülés, az orrpolip, az allergiás nátha vagy megfázás miatti orrdugulás is oka lehet a horkolásnak, mivel a gátolt orrlégzés miatt a levegővétel szájon át történik, így a szájpadlás rezonáltatja az alvás közbeni légvétel. Az orrspray-k, orrcseppek megfázásos tünetek, orrdugulás esetén igazi megkönnyebbülést jelenthetnek: nyugodtabb alvást és jobb közérzetet biztosíthatnak. De a hetek óta fennálló, vagy időszakosan, az év adott hónapjaiban jelentkező panaszok esetén mindenképp forduljunk orvoshoz.

Alvászavar

A horkolás mögött légzészavar, alvászavar is állhat. Az alvási apnoé egy olyan súlyos alvászavar, ami alvás közbeni rendszeres légzéskimaradással jár, a felső légutak elzáródnak, a beteg nem kap levegőt. Annak ellenére, hogy az apnoé okozta tünetek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek – nem járnak fájdalommal, a beteget nem készteti arra, hogy orvosi segítséget kérjen –, számos szervi, elsősorban szív – és érrendszeri szövődmény (érelmeszesedés, magas vérnyomás, stroke, szívinfarktus) okozója lehet.