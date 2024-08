Étkezés vagy lefekvés után ég a gyomrod, a szegycsont mögött nyomás- és telítettségérzést tapasztalsz, mely fűszeres, csípős ételek hatására fokozódik – ezek a reflux jól ismert tünetei. A betegség azonban ennél szerteágazóbb panaszokat is okozhat! Dr. Németh Aliz gasztroenterológus, hepatológus segítségével összegyűjtöttük milyen esetekben érdemes még a refluxra gyanakodni.

A reflux egyik tünete lehet a kellemetle szájszag

Forrás: Shutterstock

A reflux 5 furcsa tünete

1. Rossz szájszag, savanyú szájíz

Kellemetlen leheletet több betegség is előidézhet, így ha ez az egyetlen panasz, még nem kell feltétlenül refluxra gondolni. Elhanyagolt szájhigiéné, szuvas, gyulladt fog, továbbá az étkezési szokások is közrejátszhatnak e panasz jelentkezésében. Fül-orr-gégészeti betegségek szintén állhatnak a háttérben, például krónikus arcüreggyulladás vagy mandulakő is okozhat rossz szájszagot. Ám ha a kellemetlen lehelethez jellegzetes savanyú szájíz is társul, esetleg gyakori böfögéssel kiegészítve, akkor már lehet refluxra gyanakodni.

2. Reggeli torokfájás

A savas gyomortartalom egészen a garatig feljuthat, így nemcsak a gyomor és a nyelőcső környékén, hanem a torok területén is problémát okozhat. Ha főként a reggeli időszakban, ébredés után jelentkezik torokfájás, az lehet a fekvő testhelyzet miatt fokozódó reflux tünete. A torokfájáshoz ilyenkor gyakran társul elhúzódó rekedtség.

Érdemes megjegyezni, hogy a reflux is okozhatja, ha a megfelelő szájhigiéné ellenére egyre több szuvas fogat kell kezeltetnie, a gyomorsav ugyanis képes károsítani a fogzománcot.

3. Orrpolip, orrmelléküreg-gyulladás

A torokfájás és a rekedtség mellett a fel nem ismert, kezeletlen reflux másik gyakori szövődménye a krónikus orrmelléküreg-gyulladás és a sok esetben annak következtében kialakuló orrpolip. A savas gyomornedv jelenléte irritálja az orrnyálkahártyát, ami miatt tartós gyulladás alakul ki. Ennek következtében orrdugulás, hátsó garatfali csorgás és szövődményként orrpolip is jelentkezhet. A reflux felismerése ilyenkor azért különösen fontos, mert nagyon gyakran emiatt újul ki a műtétet követően az orrpolip.