Kiadták a riasztást: rengeteg eső, viharos szél várható

Kiadós esőzésre lehet számítani a következő napokban. A Dunántúlon viharos szél lehet, és a levegő is egyre hűvösebb lesz, néhány vármegyére kiadták a riasztást.

Kiadták a riasztást nagy mennyiségű eső miatt

Forrás: Thinkstock

Kiadták a riasztást

A HungaroMet Nonprofit Zrt. 4 vármegyére narancssárga, 10 vármegyére pedig citromsárga figyelmeztetést adott ki a lehulló nagy mennyiségű eső miatt. Ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 30 és 20 mm csapadék hullhat.

Vasárnap

Az erősen felhős, vagy borult égből hajnalban, reggel sokfelé várható kiadós esőzés. Napközben csökken a csapadék intenzitása, de továbbra is eshet. Az ÉNy-i szél a Dunántúlon erősen viharos lehet (90-120 km/h-s lökések), máshol csak élénk lökések lehetnek. 11-14 fok között alakul a hőmérséklet általában.

Hétfő

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, sok helyen esővel és záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. A Dunántúlon az északnyugati, északi szelet sok helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, míg keleten a délkeleti, keleti szél élénkülhet meg. A hajnali 6-12 fokos hőmérséklet délutánra 13-18 fok közé emelkedik.

Kedd

Változóan felhős lesz az ég. Helyenként eső és zápor is előfordulhat. Hajnalban párás, ködös foltok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. Délután 16-22 fok lesz, lassú melegedés kezdődik.