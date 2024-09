Péntek 13 históriája – Valóban rettegnünk kell tőle?

A 13 a világ számos részén megmutatkozik

A tengerentúlon is erősen tartja magát ez a szokás. Az USA-ban a felhőkarcolókban nincs tizenharmadik emelet, a kórházakban, szállodákban nincs tizenhármas szoba. Az Apolló 13 katasztrófája után még most is él az a téveszme, hogy az űrrakéta 13 óra 13 perces kilövési kísérlete a harminckilences indítóállványról meghiúsult. Las Vegas több kaszinójában szintén kihagyták a 13. emelet, a memphisi repülőtéren 13, B13 és C13 számú beszállókapukat. San Franciscóban a 12. és a 14. sugárút közötti utcának sem adtak szerencsétlenséget hozó nevet, ezért Funston Avenue-nek hívják. A színházak nézőterein kihagyták a 13. sort, az utcákon 13-as házszámot. A Fekete Péntek, minden idők egyik legváratlanabb tőzsdei árzuhanása is péntekre esett.