Szörnyek a mitológiából: Hét lény, amitől rettegnek az emberek

Az emberiség kultúrájában mindig is megjelentek olyan teremtmények, amelyek az ismeretlent, a természet erőit és az emberi félelmeket testesítették meg. Ezek a mitológiai szörnyek nem csupán a fantázia szüleményei voltak, hanem gyakran az emberek rettegésének és tiszteletének tárgyai is. Hét híres mitológiai szörny, amelyek évezredeken át félelmet keltettek az emberekben.

Szörnyek a mitológiából: a Kraken a skandináv tengerészek által rettegett tengeri szörny volt

Forrás: Shutterstock

Szörnyek a mitológiából: csak a rettegés valódi

1. Leviatán (zsidó-keresztény mitológia)

A Leviatán a Bibliában és más zsidó-keresztény szövegekben is megjelenő tengeri szörny. Ez az óriási teremtmény a vizek mélyéről emelkedett fel, és hatalmas erejével a tengeri viharokat szimbolizálta. Gyakran a káosz és a pusztító erők megtestesítőjeként említik. A Leviatán neve még napjainkban is gyakran használatos a hatalmas, félelmetes erejű dolgok leírására. A szörny alakja nemcsak a zsidó-keresztény hagyományokban, hanem későbbi kultúrákban is feltűnik, a gonosz és az elpusztíthatatlan félelem szimbólumaként.