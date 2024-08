Lefogyott és álompasi lett belőle: ez a norvég pasi rabolta el a nők szívét

Henrik Jordal hasán nehéz megszámolni a kockákat. Pedig már sokszor megpróbáltuk. Kedvenc vikingünk, a mindössze 32 éves norvég influenszer viccet csinál az összes norvég sztereotípiából. Lefogyott és álompasi lett.

Henrik Jordal békésen éldegélte a pénzügyi tanácsadók mindennapjait, de érezte, hogy valami hiányzik és ez nem volt más, mint a hírnév. Henrik Jordal azonban nem volt sem gazdag, sem különleges. Belenézett a tükörbe és úgy döntött, kell néhány hónap, meg egy edzőterem, hogy behozza a lemaradását. Fogyott vagy húsz kilót, begyűjtött némi izmot, vett néhány norvég mintás pulcsit, rágyúrt a norvég humorra és máris kész volt a sikertermék, a norvég 'tiktokviking', aki a női szívek számára teszi vonzóvá a skandináv régiót.

Hühhű! Itt egy pite ott egy kávé...

Henrik Jordal két év alatt csaknem félmillió követőt gyűjtött a Tiktokon azzal, hogy kifigurázza a norvég férfiakról szóló sztereotípiákat. Ad is, meg nem is, minden videójában villant egy kis felsőtestet, mert hát azért bomlanak a nők, aztán jöhet a rideg, norvég pulcsis valóság, ami lássuk be, pont olyan vonzó, mint a pucér verzió. Jordalnak annyira bejött a posztolás, hogy felmondott a munkahelyén és most főállású tiktokkerként él. Sőt, mostanság éppen a norvég Bachelorette realityben szerepel, mint szőke szívtipró. Henrik egyébként a profiljában magát csak Mr. Skandináviaként aposztrofálja, de ez valószínűleg pont annyira komolytalan, mint az összes videója.

A norvég pulcsik titka

Henrik Jordal maga is meglepődött a sikeren, különösen, hogy most már nem tud olyan helyre menni, ahol ne ismernék fel.

Marokkóban egy sikátorban rohamoztak meg a rajongók, mindenki közös fotót szeretett volna velem.

Jordal videóit imádja a közönség. Most pedig, hogy reality-sztár lett, még többen követik. Saját elmondása szerint nem is szeretne visszatérni a pénzügy világába, "tehetségét" szeretné modellként és tartalomgyártóként kamatoztatni. Hát, mi drukkolunk neki...