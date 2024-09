Szőrtelenítés-kisokos – Így érheted el a tökéletes simaságot

Hátrányok: Azon kívül, hogy nem éppen fájdalommentes, a meleggyanta elég sok előkészületet igényel. Ráadásul akkor tudják hatékonyan eltüntetni a szőrszálakat, ha azok legalább fél centi hosszúak.

Előnyök: Akár két-három hétig is tartós lehet az eredmény. Emellett érdemes kipróbálni a hideggyantát, mert itt melegítés nélkül használhatjuk a gyantacsíkokat. Vagy éppen a cukorgyantát, ami még kevésbé fájdalmas.

Erre figyeljünk: Gyantázás után használjunk hűsítő vagy nyugtató hatású krémeket.

Epilátor

Tévhitek: A legfőbb ellenérv, hogy ugyanolyan fájdalmas, mint a gyantázás, ráadásul hosszú ideig is tart. Ám egy megfelelő készülékkel nagy felületről és gyorsan eltüntethetjük a zavaró sörtéket, méghozzá kevés fájdalommal.

Hátrányok: Egy jó készülék valóban nagyobb anyagi ráfordítást igényel, és valóban hosszabb procedúra, mint például a borotválás vagy a krémezés.

Előnyök: Akár egy teljes hónapra is megfeledkezhetünk a szőrtelenítésről, és akár a legrövidebb szálakat is képes eltüntetni. Érzékeny területeken is bevethető.

Erre figyeljünk: Válasszunk olyan készüléket, amelyhez többféle fej is tartozik, így mindig illeszkedik az adott testrészhez. Az sem árt, ha tartozik hozzá masszírozó is, mert ezzel csökkentjük a fájdalmat. A különböző szenzorok pedig abban segítenek, hogy optimálisan használjuk, így hatékonyabb lesz.

Villanófény és lézer

Tévhitek: Ma már léteznek villanófényes, más néven IPL készülékek, amelyeknek a lényege, hogy gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így azok nyugalmi állapotba lépnek, és a szőrszálak akár fél évig sem nőnek vissza. Emellett egyre népszerűbbek a lézeres kezelések is. Ezeket a legtöbben azért nem szeretnék kipróbálni, mert az áruk igencsak borsos és félnek, hogy mégsem lesz tartós az eredmény.