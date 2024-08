A női szőrtelenítés története: szeméremápolás az ősi módszerektől a brazil gyantáig

„A szépségért szenvedni kell” - tartja a régi mondás, és a nők szenvedtek is érte a múltban, és még a mai napig is. Egyesek szerint ez a szeméremtest ápolása, azaz a női szőrtelenítés szükséges, de olykor igencsak fájdalmas rituáléira is vonatkozik.

Az évszázadok során a női szőrtelenítésnek különböző divatjai voltak

Forrás: Shutterstock

A női szőrtelenítés már az ókorban is divat volt

A női szőrtelenítés története meglepő módszereket rejt magában .Akár Egyiptomban, akár az ókori Rómában, a nők csiszolt kagylóhéjakat vagy köveket, denevérvért, borjúvizeletet vagy szamárzsírt használtak, hogy megszabaduljanak a rakoncátlan szeméremszőrzettől. Mások inkább a bronz késeket, a habkövet vagy a méhviaszt részesítették előnyben. Egy másik technika az volt, hogy vékony cérnaszálakkal csavarták le a szeméremszőrzetet. Egyesek még orpimentet, egy rendkívül mérgező, arzéntartalmú ásványi anyagot is alkalmaztak a nem kívánt szőrszálak feloldására. Eltartott egy ideig, amíg feltalálták a modern borotvát vagy epilátort.

Pedig a testszőrzetnek eredetileg biológiai célja van, nemcsak azért nő ott, mert az evolúció során elfelejtették, a fanszőrzetnek védelmi funkciója van.

A szeméremszőrzet természetes gátként szolgál a kórokozók számára, és megelőzheti a sérüléseket. Azok, akik higiéniai okokkal indokolják a fanszőrzet nyírását, különösen a vízhiányos sivatagi régiókban, csak ürügyként használják ezeket az érveket. Azt is árdemes szem előtt kell tartani, hogy a fanszőrzet illatanyagokat, úgynevezett feromonokat bocsát ki, amelyek ellenállhatatlanná teszi a nőt.

Vékony csík vagy teljes bozont?

Az évszázadok során a szeméremszőrzetnek különböző divatjai voltak. A női szőrtelenítésnél nemcsak a két véglet létezik, a női szépségideál és a női szépség fogalma folyamatosan változi, a múltban is megmutatkozik, hogy a nők gyakran igyekeznek kreatívan bánni a szeméremszőrzetükkel. Vannak, akik megtartanak egy vékony csíkot, mások megszabadulnak a teljes szeméremszőrzettől vagy a bikinigyantázást választják, azaz eltávolítják a kilóg a bugyiból kilógó szőrszálakat. Akadnak olyanok is, akik formákat nyírnak a szeméremszőrzetükbe, mint a szív vagy a virág, de akár be is festetik azt.

Egyes keleti országokban a szeméremszőrzetet civilizálatlannak tartják, és az emberek inkább csupaszon tartják a nemi szerv területét. Az iszlám még a hívők számára is előírja ezt a parancsolatot: „Elítélendő, ha valaki 40 napnál tovább hagyja nőni a szeméremszőrzetét”.

Eközben egyes afrikai vagy déltengeri kultúrákban a szeméremszőrzetet a termékenység jelének tekintik. Azokban az országokban, ahol a nőknek genetikai okokból kevesebb a fanszőrzetük, például Thaiföldön vagy Japánban, a telt bozontot kívánatosnak tartják. Hiába, mindig azt akarjuk, ami nincs.