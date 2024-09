Ennivalóra sem volt pénze a Született feleségek sztárjának: 40 dolláros ruhában jelent meg először Cannes-ban

A gyönyörű színésznőt látva, senki se gondolná, hogy gyerekkorában néha betevő falatra sem volt pénzük. Az 1975-ben született Eva Longoria családja szerény körülmények között élt. Négyen voltak lánytestvérek, de mivel Evának volt egyedül barnább bőre és sötét haja, a család rút kiskacsájának számított. Amíg fel nem fedezték... A nagy fordulatot azonban a Született feleségek hozta el számára.

A Született feleségek Gabrielle Solisaként vált ismerté

Forrás: Disney General Entertainment Con/ABC'

Modellként kezdte a pályafutását a Született feleségek Gabrielle-je

Édesapja tüdőbetegségben szenvedett, a családfenntartó az édesanyja volt, a legtöbb pénz azonban orvosokra ment el. Eva Longoria, akit sokat csúfoltak kinézetéért azonban nem hagyta magát, jelentkezett egy modellügynökséghez, így egy ponton túl ő tartotta el a családot. A Született feleségek pedig meghozta neki a világhírnevet.

Nem bízott a sorozat sikerében

A Született feleségeket 2004-ben kezdték el vetíteni, de Eva óvatos volt A pilotokért kapott pénzt nem költötte el, attól tartott, a sorozat nem fut be, így inkább spórolt. „Bár nagyszerű volt a pilot, és azért kerestem B tervet is, ha netán nem jönne be” - nyilatkozta. Amikor már nyilvánvaló volt, hogy az első széria nagy siker, akkor is inkább tartalékolt és karakterével, Gabrielle Solisszal ellentétben egyáltalán nem élt fényűzően.

40 dolláros ruhát viselt az első vörös szőnyeges megjelenésén

Eva 2005-ben vett részt az első cannes-i filmfesztiválján. Rongyrázás helyett megfizethető ruhát viselt, amelyet saját maga vásárolt. „Úgy gondoltam, ez a kötött arany színű ruha jó lesz. Mindenki drágának hiszi és úgy is néz ki, senki sem tudta, hogy csupán 40 dollárt adtam érte” - nyilatkozta a People-nak. Hozzátette, egy ruha nem az árától lesz gyönyörű, tudni kell viselni. És ő tudta.

Eva Longoria a 40 dolláros ruhában is ragyogott

Forrás: Getty Images/Cannes 2005 Film Festival

Nézzük, mit viselt legutóbb Cannes-ban!

2024-ben Eva Longoria csak úgy ragyogott a cannes-i filmfesztivál Kinds of Kindness premierjének vörös szőnyegén. A 49 éves színésznő az Emilia Perez című film premiervetítésére volt hivatalos, ottléte alatt pedig több, merészen szabott ruhában is láthattuk.