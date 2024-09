Lehet, hogy eddig te is rosszul húztad le a vécét: komoly betegséget is összeszedhetsz

A törölköző is potenciális veszélyforrás

Egy másik szakértő Lisa Jones további fürdőszobai hibákra hívta fel a figyelmet, amelyek akaratlanul is veszélyeztetik egészségünket. Kifejezetten óva intett attól, hogy zuhanyozás vagy fürdés után többször is használjuk ugyanazt a törölközőt. Hozzátette, ugyan gazdaságosnak tűnik, ha ritkábban mosunk, de a nedves törölközők gyorsan tökéletes táptalajává válhatnak a baktériumoknak és a penésznek. Ha túl gyakran használjuk ugyanazt a törölközőt mosás nélkül, az növelheti a bőrfertőzések kockázatát. „Megdöbbentő, de egy törölköző több baktériumot hordozhat, mint egy vécéülőke! Ha mindennap nem is, de két-három naponta mindenképp cseréljük ki és mindig szárítsuk meg” - tette hozzá Jones, aki azt tanácsolta, hogy ne tartsunk sminket vagy sminkeszközöket a fürdőszobában, mivel a pára hatására gyorsabban romlanak és felszívhatják a levegőben lévő baktériumokat, amik az arcunkra kerülve pattanásokat okozhatnak.