Vigyázz a sünökre! Ezeket a kerti munkákat semmiképp se végezd el ősszel!

A kerti munkálatok során összegereblyézett levélhalmok ideális búvóhelyet nyújtanak a téli álomra készülődő sünöknek, ugyanakkor az ősz épp emiatt nagyon veszélyes is a számukra. A tüskés hátúak nappal, valamint a téli álom során védett helyekre vackolják be magukat, ezért ha nem vagyunk elég óvatosak a kerti munkák elvégzése közben, akár teljes süncsaládok pusztulását is okozhatjuk – hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani Egyesület. Ahhoz, hogy a sünök átvészeljék a hűvös hónapokban, érdemes néhány egyszerű óvintézkedést betartani.

Kerti munkák ősszel - Bokrok és sövények alatt óvatosan nyírjunk füvet

Felejtsünk el a vasvillát a kerti munkák során

Első lépésben lehetőleg ne vasvillával essünk neki az avar- vagy rőzserakásnak a kertben, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, az alapi részen még óvatosabban, akár kézzel forgassuk át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Sokat segít, ha a halmot rétegenként, fentről lefelé haladva bontjuk el, kertben használt kesztyűvel saját kezűleg.

Ne égessük el az avart Bár 2021. január 1-jétől országszerte tiltott az avarégetés, az önkormányzatok saját hatáskörben engedélyezhetik azt, így bőven vannak olyan települések, ahol még legális így megszabadulni a zöld hulladéktól. Ez a sünök miatt azonban ilyenkor már nem ajánlott, hiszen a lángok elől a felnőtt példányok sem tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, és szó szerint megsülnek.

Ne szedjük össze őket

Ha a gallyrakás megbontásakor sünfészket (vagy telelő sünt) találunk, ne essünk pánikba, és ha csak lehet, semmiképpen se szedjük össze a kölyköket és kezdjük mi magunk nevelgetni őket; ehelyett pakoljunk vissza kellő vastagságú rétegben ágakat és leveleket a fészekre, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat.

Semmiképpen se szedjük össze sünöket, és kezdjük mi magunk nevelgetni őket

Süngarázst is bevethetünk

A sünök mentésére mesterséges eszközt, kis méretű kutyaházhoz hasonló süngarázst (sünmenedéket) is használhatunk, amit bokrok rejtekébe érdemes kihelyezni. Ezt a búvóhelyet akár a gallyrakás megszüntetésével veszélybe kerülő magányos sün vagy a süncsalád áthelyezésére is használhatjuk.

A sünök etetése és itatása A biztonságot nyújtó zug mellett a megfelelő élelemellátás is fontos, a tüskés állatkák elsősorban rovarokat és csigákat esznek, ezért nagy segítség a jelenlétük a veteményeskertekben. A hideg hónapokban a rendszeres itatás is nagyon fontos, azonban arra figyeljünk, hogy tejjel soha ne itassuk őket, mivel hasmenést okoz náluk, ami egy ilyen kicsi állatnál végzetes is lehet.