Borzalmas gyomorfájdalom kínozta a nőt, teljesen megdöbbent, amikor kiderült az oka

Mel Placanica az elviselhetetlen gyomorfájdalom miatt alapos kivizsgálásra ment, hogy megtudja, mi okozhatja a panaszait. A 31 éves, Adelaide-ből származó nő elmondta, hogy az orvosok először daganatra gyanakodtak a méhében, de ezek az eredmények tévesnek bizonyultak, így Mel tovább várt a megoldásra. Elmesélte, hogy a fájdalom annyira elviselhetetlen volt, hogy édesanyjának kellett elkísérnie a kórházba.

Mel Placanica esetében megdöbbentő dolog állt a gyomorfájdalom mögött.

Forrás: Shutterstock/Suriyawut Suriya

Végül kiderült, hogy mi a gyomorfájdalom valódi oka

„Azonnal csináltak egy ultrahangot, és láttak egy méhet, valamint egy daganatszerű elváltozást mellette. Így rögtön arra gondoltak, hogy ez egy tumor” – magyarázta. Az orvosok továbbra is daganatra gyanakodtak, míg el nem végeztek egy laparoszkópiás vizsgálatot, amely során egy kamerát vezettek be a hasán ejtett metszésen keresztül, hogy alaposabban megvizsgálják. Mel harmincas éveiben a korai menopauza tüneteit is tapasztalta, de csak akkor tudta meg az igazságot, amikor a nem szűnő gyomorfájdalom miatt újra nőgyógyászhoz fordult.

Ekkor derült ki, hogy Mel testében öt extra szerv található

Kiderült, hogy Mel gyakorlatilag két vaginával rendelkezett, mivel két méhe, négy petefészke, két méhnyaka és még egy extra veséje is volt. Mel így fogalmazott:

„A tanulság az, hogy nem mindig bízhatunk meg egy szimpla vizsgálatban. Az ultrahang nem mutat meg mindent, különben ez már az első vizsgálaton kiderült volna, és nem tartott volna ennyi ideig.”

Az, hogy öt extra szervvel rendelkezik, nagy meglepetés volt számára, és azóta több beavatkozáson esett át, hogy eltávolítsák néhány felesleges szervét. Az egyik méhét és két petefészkét kivették, így most már csak egy méhnyaka van. Azonban a fájdalmakat nem csak ezek okozták; ugyanis endometriózist is diagnosztizáltak nála, ami jelentős szerepet játszott az átélt fájdalomban.

Az endometriózis az elmúlt 10-15 évben került a gyógyítás fókuszába, és ez a krónikus betegség hasi fájdalommal, erős menstruációs görcsökkel, puffadással, véres széklettel vagy vizelettel, kimerültséggel, fájdalommal és meddőséggel járhat, amely súlyos szorongást is okozhat.