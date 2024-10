Sokkoló dolog derült ki a dohányzásról: 800 éves testet vizsgáltak a tudósok, az eredmény megdöbbentő

A dohányzás drámaian növeli az esélyét a tüdőrák kialakulásának, a sztróknak, a szívrohamnak, a tüdőbetegségeknek és sok más problémának – állítja az American Lung Association. Még akkor is, ha áttérsz a cigarettáról az e-cigire, az továbbra is nagy hatással lehet a testedre, ahogy ez a tanulmány is mutatja.

Sokkoló dolog derült ki a dohányzásról

A fentiek talán mindenki számára ismeretesek, azonban amit angol tudósok most fedeztek fel, igazán sokkoló lesz, különösen, ha valaha is dohányoztál, vagy már évekkel ezelőtt abbahagytad. A Leicesteri Egyetem legfrissebb tanulmánya során régészeti kutatások révén vizsgálta meg az emberi maradványokat, amelyeket a 12. és a 19. század között temettek el Angliában. A kutatás megmutatta, hogy a dohányzás hatásai még évszázadokkal a halál után is láthatóak a csontokban. A tudósok egy csoportja 323 kortikális csontot vizsgált meg, amely a csontok sűrű külső rétegét alkotja, és molekuláris nyomokat kerestek a dohányfüst jelenlétére. A maradványok közül 45 olyan embert azonosítottak, akik valaha dohányoztak.

Minden dohányos rendelkezett olyan egyedi molekuláris jellemzőkkel, amelyek még évszázadokkal később is megkülönböztették őket a nemdohányzóktól.

A tanulmány, amelyet a Science Advances folyóiratban tettek közzé, ezt írta:

A dohányfogyasztás olyan anyagcsere-nyomokat hagy az emberi csontokban, amelyek elég egyediek ahhoz, hogy azonosítsák a dohányfogyasztást még azoknál az egyéneknél is, akiknek a dohányzási szokásai ismeretlenek.

Dr. Sarah Inskip, a tanulmány egyik társszerzője hozzátette:

A kutatásunk jelentős különbségeket mutatott ki a múltbeli dohányfogyasztók és nemdohányzók csontjainak molekuláris jellemzői között. Ez a felfedezés arra utal, hogy a dohányzás hatással van a csontvázunk szerkezetére.

A kutatásuk további célja az, hogy megértsék, hogyan alakulnak ki ezek a különbségek, amelyek hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy a dohányzás miért jelent kockázati tényezőt bizonyos mozgásszervi és fogászati rendellenességek kialakulásában.