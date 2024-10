Ibelin rendkívüli élete: egy World of Warcraft-játékos inspiráló története a Netflixen

Az Ibelin rendkívüli élete című új Netflix-dokumentumfilm egy rendkívüli World of Warcraft (WoW) játékos, Mats Steen életét tárja elénk, akinek története a családját és az online világban szerzett barátait több megérintette. Mats, egy norvég fiatalember, 25 évesen hunyt el egy súlyos degeneratív izombetegség, a Duchenne-izomdisztrófia - amely az életét a hétköznapokban világban nagymértékben korlátozta - következtében. Halála után szülei, Robert és Trude Steen rábukkantak addig ismeretlen életére a virtuális közösségben.

Ibelin rendkívüli élete Mats történetét dolgozza fel

Forrás: Netflix

Ibelin rendkívüli élete, ami beteljesítette Mats vágyait

Az Ibelin rendkívüli élete című dokumentumfilm Mats titkos életének kibontakozását mutatja be, amely a World of Warcraft fantáziavilágában zajlott. Mats tolószékhez kötve élte mindennapjait, de a WoW-ban egy magabiztos, erős karakterként volt jelen. Ibelin, Mats avatárja, egy nemes harcos, aki kalandokat élt át, barátságokat kötött, és még a szerelem érzését is megtapasztalta. Az ő elhivatott, jószívű karakterét a játékos közösségében kedvelték és tisztelték, olyannyira, hogy halálhíre után többen Európa-szerte gyászolták társai. Robert Steen, Mats édesapja, úgy nyilatkozott, hogy meglepődtek, amikor rájöttek, milyen nagy hatással volt Mats a virtuális barátaira, és hogy milyen fontos szerepet töltött be az életükben.

Barátság és szerelem megélése egy avatáron keresztül?

A film rendezője, Benjamin Ree fontos kérdéseket feszeget a dokumentumfilmben: lehetséges-e valódi kapcsolatokat ápolni anélkül, hogy valaha is találkoznánk a másikkal? Képesek lehetünk barátságot és szerelmet találni pusztán az online világon keresztül? Mats életében ezek a kérdések választ kaptak, mivel barátai és szerelmei is az online világban alakultak ki, és ezek a kapcsolatok őszinte érzelmeken alapultak. Egyik barátja, Lisette, avatár nevén Rumour, Mats online szerelme volt. Ők ketten egy virtuális kaland során találkoztak, és hamarosan barátság, majd mélyebb kötődés alakult ki közöttük. Az egyik jelenetben Rumour egy romantikus pillanatot él meg Mats karakterével, Ibelinnel. Mats ezt a találkozást szívhez szólóan írja le: „Ez csak egy virtuális csók volt, de én éreztem.”