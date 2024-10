Megvan az év első karácsonyimádója! Nem hiszed el, mit csinál!

Itt van október, és a boltok polcai már roskadoznak a karácsonyi kiegészítőktől, de sokunk számára a karácsony még mindig távolinak tűnik. Az ajándékok beszerzését bár érdemes időben elkezdeni, de te nekiálltál már egyáltalán, hogy összeírd a listát, hogy kit mivel lepnél meg? Van azonban egy nő, aki már szeptember óta teljes lendülettel készül az ünnepekre, beszerzett egy csomó ajándékot és a csomagolás terén is bemutatott egy egyszerű, ámde annál praktikusat trükköt is.

Ennél a nőnél korábban kezdődik a karácsony, mint bárki másnál

Forrás: Shutterstock/Bogdan Sonjachnyj

Ajándékcsomagolás könnyedén: korai karácsony

Paula Hanson a TikTokra posztolt egy ügyes csomagolási trükköt, amelyről azt állítja, hogy számára bizony jelentősen megkönnyítette a karácsonyt, ezzel kíváncsiságot keltve a követői körében, hogy miért készül már több mint három hónappal korábban az ünnepi szezonra. Paula megmutatta a legújabb vásárlását: 27, ünnepi motívumokkal díszített fóliás táskát. "Miért is bajlódnál a csomagolással? Csak tedd az ajándékot a táskába, kösd meg, és kész!" – demonstrálta, miközben már be is tette az ajándékokat a táskákba. Hangsúlyozta, hogy a vásárlás során 27 különböző méretű szalagot is kapott. Amiket csodálatosnak jellemzett, utalva arra, hogy még varázslatosabbá teszik az ajándékokat.

„Azonnal ünnepivé varázsolják a karácsonyt, nem kell bajlódni se ollóval, se ragasztószalaggal” – lelkendezett, miközben a még ajándékra váró táskákat mutogatta. „Őszintén szólva, ezzel nem lehet hibázni.” A hozzászólások között azonban többen is megdöbbenésüket fejezték ki a korai csomagolás miatt. Azonban a hüledezőknek Paula így válaszolt: „Néhányan előre terveznek, hogy meg tudják engedni maguknak a karácsonyt.” Sokak a csomagolóanyag potenciális környezeti hatásai miatt aggódtak. Az egyik hozzászóló megjegyezte: „Bár főként ajándékcsomagoló papírt használok, néha veszek ajándék táskákat, de csak lebomlóakat. Úgy érzem, elég műanyag van a világban.” Paula eredetileg azzal védekezett az ajándék táskák választása mellett, hogy azok fóliásak”, tehát újrahasznosíthatók, azonban egy másik nő ellentmondott neki, és rámutatott: „Ezek nem fóliásak, tehát nem újrahasznosíthatók. Ezek metallizált műanyag fóliák.” Paula erre így reagált: „Az újrahasznosítottat arra értem, hogy évről évre használom. Anyukám már három éve ugyanazokat a fóliás táskákat használja.” Mások is hozzászóltak, kifejezve, hogy ők inkább azt a örömöt kedvelik, ami a papír letépéséből származik az ünnepi ajándékbontás során. Az egyik hozzászóló egy tradicionálisabb megközelítést javasolt, mondván, hogy az ilyen táskák elveszik a karácsony szellemét, és a lustáknak kedveznek.

Paula azonban határozottan kitartott a véleménye mellett, hangsúlyozva: „Határozottan nem lustaság. Karácsonykor mindent megcsinálok: takarítok, főzök, csomagolok. Ismétlem a folyamatot.”

Ajándékcsomagolás stresszmentesen

Az összes karácsonyi ajándék beszerzése igen stresszes, ám a becsomagolása is bizony sokunknak okoz fejtörést. Néha, főleg kisgyerekek mellett nehezen tudunk a napi teendők mellett időt szakítani rá, hogy minden egyes ajándék időben és szépen becsomagolva kerülhessen a fa alá. Az ajándékok becsomagolása nem egyszerű feladat, különösen akkor, ha az ajándékokat távol akarja tartani a kíváncsi szemek elől.

Paula módszere is praktikus, ám egy másik leleményes nő megelégelte, hogy nincs egy nyugodt délutánja otthon, amikor be tudná csomagolni a karácsonyi ajándékokat, így úgy döntött, hogy két éjszakára egy hotelszobába költözik.

Az édesanya a nem éppen megszokott hétvégéjéről egy videót is készített, amelyet a TikTok-oldalán osztott meg a követőivel.