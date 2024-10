Ezek a legjobb karácsonyi utazási célpontok 2024-ben

Az ünnepeket a legtöbben otthon töltik a családdal. Nagymamák, nagypapák, testvérek és más rokonok jönnek ilyenkor össze, hogy együtt ünnepeljék meg a karácsonyt. Akár te vagy fogadod a vendégeket, akár téged fogad valamelyik családtagod, mindenképpen sok munka és energiaráfordítás megszervezni a közös ünneplést, így a végére bár mindenki boldog, egyúttal fáradt is lesz. Biztosan te is fantáziáltál már egy karácsonyi utazásról, ahol a szűk vagy tágabb értelemben vett család tagjai is veled vannak, és semmi más dolgotok nincs, mint szeretni egymást, és élvezni a karácsonyi nyaralást. Van ennél jobb karácsonyi ajándék?

Forrás: Shutterstock

Hova utazzunk karácsonykor?

Attól függően, mire vágysz karácsonykor, hóra, napsütésre, egy teljesen más kultúrára vagy nagyon is a miénkhez hasonlóra, rengeteg úti cél vár rád. Akár nagyobb költségvetéssel állsz neki a szervezésnek, akár szűkebb a büdzséd, már most érdemes elkezdened a keresgélést. Ha egyhetesnél rövidebb „nyaralásban” gondolkodsz, bár nyarat csak nagyon messze találsz, így aztán lehet, hogy tengerparti nyaralás helyett érdemesebb különleges európai úti célokban gondolkodni, vagy a legnépszerűbb magyar úti célok közül válogatni. Akár így döntöttél, akár úgy, hogy kipróbálod, milyen egy karácsonyi nyaralás külföldön, figyelj!

2024 legnépszerűbb karácsonyi utazási célpontjai közül válogattunk

Válogatásunkban igyekeztünk távolabbi és közelebbi, tengerparti és síelésre alkalmas helyek, karácsonyi vásárok közül válogatni.

1. Zakopane, Lengyelország

Zakopane, a a Krakkótól két órányi autóútra délre fekvő síparadicsom

Forrás: Shutterstock

Ha karácsony, akkor az egyik legnépszerűbb város a lengyelországi Zakopane. A hagyományos ünnepi étkezés (amelyet december 24-én este fogyasztanak) 12 fogásból áll - a céklalevestől a gombócokon át a mézes, fűszeres mézeskalácsig, a piernikig. Zakopane Lengyelország téli csodavilága: a Krakkótól két órányi autóútra délre fekvő síparadicsom, a gyönyörű hegyi városka tele van faburkolatos kocsmákkal és családi szállodákkal, és itt lehetőség van lovas szánozásra és szánkózásra is.

2. Rajna-menti városok, Németország

Töltsd a karácsonyi ünnepeket a Rajnán egy pohár helyi bor kíséretében, miközben meredek szőlőhegyek és történelmi várak suhannak el melletted. Hajózni karácsonykor? Miért ne? A ringatózás megnyugtat, és amiatt sem kell aggódnod, hogy a hajón kell elfogyasztanod a karácsonyi vacsorádat, mivel az út során a hajó olyan rajnai városokban áll meg, mint Köln, Koblenz és Bonn. Ezekben a városokban csillogó fények és karácsonyi dalok közepette élvezhetitek a karácsonyi vásárok hangulatát, de akár korcsolyázhattok is. A Rajna mentén igazi karácsonyi hangulat vár, és még csak messzire se kell mennetek.