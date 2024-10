Kert meztelen csiga nélkül: ősszel is lehetséges, egy egyszerű hack segít

Az ősz általában az az időszak, amikor a csigák aktívabbak lesznek a kertben, mivel a párzási időszakuk éppen most múlt el, és vonzzák őket a betakarításra váró növények. Egy szakértő megosztott egy hacket, amiről azt mondja, hogy a legjobb módja a meztelen csigák elriasztásának. Az egyszerű házi készítésű szer alapja a fokhagyma.

Egy egyszerű hack, és a meztelen csiga menekül a kertből

Forrás: Shutterstock

Kémiai szerek helyett házi készítésű fokhagymás permet a kertben pusztító meztelen csigák ellen

A növényvédő szerek hatékonysága vitathatatlan, ám a kémiai szerek nemcsak azt pusztítják el, amire használjuk, hanem a teljes élővilágot is. A meztelen csigákat kevesen sajnálják, akinek pusztított már a kertjében, mindent megtenne azért, hogy örökre eltűnjenek, de megölni még ő is csak végszükség esetén akarja ezeket a se nem szép, se nem hasznos állatokat. Nem is kell, mert egy ház készítésű permettel kiűzhetők a kertből.

A fokhagymás permet receptjét Jessy Edgar kertszakértő osztotta meg. Nem kell hozzá más, csak két fokhagymagumó és két liter víz.

„Ha ezt a fokhagymás spray-t használjuk a növényeinkre, azzal megvédjük a fiatal hajtásokat és a növény a csigák számára eddig ízletes többi részét is. Varázsütésre válnak a csigák számára elviselhetetlenné. Ráadásul a permet nem káros az emberekre, háziállatokra vagy más vadon élő állatokra, így remek választás tudatos kertészeknek” — magyarázta el a szakember.

A hack azért hatékony, mert a fokhagyma allicint tartalmaz, ami egy olyan vegyület, amelyet a csigák egyszerűen utálnak. Ám a fokhagyma nem egyszerűen kellemetlen a csigáknak, megzavarhatja a nyálkatermelésüket is, ami megnehezíti a kertben a mozgásukat.

„Azonban a fokhagymaspray csak akkor működik rendesen, ha rendszeresen alkalmazzuk. Gondolkodjunk óramű pontossággal: hetente egyszer alkalmazzuk, és nagyobb esőzések után szintén. A permetet esténként fújjuk ki” — javasolja a szakember.