Októberi teendők a kertben: 5 fontos lépés , amit nem lehet kihagyni

Októberre a kert már gyönyörű őszi színekbe borul, ám az időjárás egyre szeszélyesebb. Itt az ideje, hogy nekiállj a kert téliesítésének, hiszen ez a hónap tökéletes alkalom a kerti és ház körüli feladatok elvégzésére. A fagyok váratlanul beköszönthetnek, ezért fontos, hogy időben elvégezd a szükséges teendőket. Az alábbiakban összegyűjtöttük azt 5 legfontosabb lépést, amelyekkel a kerted felkészülhet a téli hónapokra.

Október ideális hónap arra, hogy a virágzó hagymákat elültesd a kertben

Forrás: Shutterstock/ABO PHOTOGRAPHY

Októberi teendők a kertben

1. Virágzó hagymák ültetése, növénygondozás

Október ideális időszak a tavaszi virágzó hagymák, például nárcisz és jácint ültetésére. Ez a hónap a növények nyugalmi időszakának kezdetét is jelenti, így érdemes elvégezni a metszést és az osztást is. Oszd el a gyökeres évelő növényeket, és ültess át bármelyik növényt, amely már kinőtte a helyét, vagy már kezdi elnyomni a többi növényt. Ne felejtsd el a dália gumókat kiemelni, megtisztítani, megszárítani és tárolni a téli hónapokra. A magas évelőket virágzásuk után vágd vissza, hogy tavasszal szebben kibújhassanak. Ha időd engedi, ültess el téli árvácskákat vagy kankalint is. A hónap végén kezdődik a gyökér nélküli ültetési szezon (az időjárás függvényében), ezért érdemes korán ültetni, hogy a sövényed a lehető legjobb kezdetet kapja.

2. Teendők a gyümölcs- és zöldségkertben

Októberben a legfontosabb feladat a betakarítás. Gyűjtsd be az őszi termést! A zöldségeket, mint például a sárgarépát, hagymát és káposztát az első fagy előtt kell leszedni. Ha a fagy már itt van, takard le a terményeket szalmával, hogy védelmet nyújts nekik. A hagymákat hűvös, jól szellőző helyen tárold, amíg fel nem használod őket. A hónap végére elkezdheted a fokhagyma és a fagyálló borsófajták ültetését. Ha az időjárás kedvezően száraz, ásd fel a pihenő ágyásokat, adj hozzá trágyát, és gereblyézd át. Az őszi hónapok tökéletesek új fák és cserjék ültetésére is, mivel a talaj még meleg, ami segíti a gyökerek fejlődését. A mulcs alkalmazásával megvédheted a növényeket a téli fagyoktól. A mulcs továbbá megőrzi a talaj nedvességét és segít a gyomok ellen.