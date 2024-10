Muskátli teleltetés: 5 végzetes hiba, amit virágaid ellen elkövethetsz

Ha ezekre figyelsz, biztosan sikerül a teleltetés

Nem hozzáértő visszavágás Mielőtt a növényeket átköltözteted az ideiglenes otthonukba, célszerű eltávolítani róluk az elszáradt ágakat és hajtásokat. Az őszi metszés hasznos lehet, különösen, ha a nyári szezonban sokat fejlődtek a növények. Azonban ne vágd vissza őket túlságosan, mert ez serkenti az erőteljes hajtásnövekedést, ami egészségtelen sarjakhoz vezethet és késlelteti a virágok, gyümölcsök későbbi fejlődését. Az alaposabb metszést hagyd inkább a következő tavaszra.

Kimarad a gondos takarás

A fagyra érzékeny növényeket a hideg hónapokban feltétlenül muszáj betakarni. A takaráshoz többféle könnyen beszerezhető anyagot is használhatsz, attól függően, hogy a növény mely részét szeretnéd megóvni. Erre a célra megfelelő megoldás lehet a szalma, nádfonat, fenyőkéreg, fenyőgallyak, komposzt és a lehullott lombozat is. Az évelők esetében nem csak a fagyérzékenyeket érdemes védened a téli fagyoktól, ónos esőtől, hanem az ősszel ültetett növényeket is.

Tudtad? A 0 és 2 Celsius-fok közötti hőmérséklet nem okoz akkora pusztítást, mint a 0 fok alatti kemény fagy.

