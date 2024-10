Tizennégyszer nyert a lottón egy férfi: az egész csupán egyszerű matematika

Az 1990-es években Stefan Mandel román-ausztrál közgazdász és kis csapata úgy döntött, lottózni fog, és ha már játszik, akkor nyer is. Újra és újra és újra és újra. A bravúrt természetesen nem úgy érték el, hogy ismerték a győztes számsort. Mandelnek volt egy rendszere, amelyet először Romániában vetett be a lottónyeremény érdekében, ahol nyert is, majd a pénzből hivatalnokokat vesztegetett meg, hogy először Európába, majd Ausztráliába utazhasson.

Mandel észrevette, hogy egyes lottójátékok jackpotnyereménye több mint háromszorosa annak, amennyibe minden lehetséges kombináció felvásárlása került

A lottónyeremény esélye elég kicsi. Az Eurojackpot nyereményösszege például egy szelvénnyel 1:139 838 160-hoz eséllyel szerezhető meg, ha pedig valaki úgy dönt, megduplázza az esélyeit egy másik szelvény megvásárlásával, akkor is csak 2:139 838 160-hoz az esélye, hogy övé lesz a vágyott pénzösszeg. Némi matekozás után azonban világossá válik, hogy 139 838 160 szelvény közül az egyik biztosan a nyertes kombinációt tartalmazza. Most már csak az a kérdés, honnan szerzünk annyi pénzt, hogy ekkora mennyiségű szelvényt vásárolhassunk? Ha sehonnan, akkor ez bizony zsákutca.

Mandel azonban észrevette, hogy bizonyos lottójátékokban a jackpot nyereménye több mint háromszorosára emelkedett, mint amennyibe a lottó minden egyes lehetséges kombinációjának felvásárlása került. Feltételezve, hogy minden számkombinációt meg tudott vásárolni, (szinte) garantált volt a befektetés megtérülése (feltéve, hogy több játékos nem nyer ugyanazokkal a számokkal, megosztva a nyereményt). Mandel döntött.

Bár a módszere nem ment szembe a szabályokkal, a játék szellemével annál inkább.

A problémák, bár már nem voltak matematikaiak, még mindig nem voltak kicsik. Először is elég befektetőt meg kellett győznie arról, hogy vegyen részt a játékban. Ezután ki kellett találnia, hogyan lehet megvásárolni minden lehetséges kombinációt, bármelyik lottótípussal is próbálkozzanak. Tekintettel arra, hogy több millió különböző kombinációt adhattak meg, ehhez algoritmusokat kellett létrehoznia a különböző kombinációk generálásához, majd mindezt ki is kellett nyomtatnia (akkoriban néhány szerencsejáték-társaságnál ez engedélyezett volt).