Függőségek hálójában - Van kiút a szakértő szerint

Alapvetően két fő csoportja van a függőségeknek: az egyik a kémiai, a másik a viselkedésbeli

- A köztudatban sokkal súlyosabb „bűnnek” számít a kémiai, tehát amikor valamilyen kábítószer, alkohol vagy gyógyszer a függőség tárgya, mint a viselkedésbeli, amely például a szerencsejáték-, az online játék-függőség, a munka- vagy a vásárlási mánia, de bizony idetartozik a telefon- vagy közösségimédia-függőség is. Most biztos sokan legyintenek, hogy ugyan már, az online addikció nem is veszélyes, pedig egyértelműen tapasztalhatjuk, hogy az okoseszközök a viselkedésünkre és szociális kapcsolatainkra is negatívan hatnak, sok esetben magányhoz, depresszióhoz, negatív énképhez, akár öngyilkossághoz is vezethetnek – kezdi Orsolics Zénó függőségkezelő szakember.

Kövessük az útmutatást!

Már megtettük az első és egyben legfontosabb lépést, ami a függőség felismerése. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy vágyunk a gyógyulásra. Ezután határozzuk el, hogy mindenképpen követjük a felépüléshez szükséges útmutatásokat.

Kérjük meg a barátainkat és családtagjainkat, hogy álljanak mellettünk a gyógyulási folyamat alatt.

Keressünk fel egy szakembert és kérjünk tájékoztatást a kezelési lehetőségekről, majd válasszuk ki és használjuk fel a számunkra legmegfelelőbbet.

Vegyünk egy füzetet és készítsünk részletes tervet a kezelés utáni terápiákról és egyéb gyógyulást segítő tevékenységekről.

Mindig jusson eszünkbe: Nem vagyunk egyedül! Sok érintett számára nehéz a szakemberek állandó támogatása nélkül életmódot váltani. De a rehabilitáció és a terápiák során szoros kapcsolat épül ki más gyógyulásban résztvevőkkel, akik ugyanazt élték át. Támogassuk egymást! Ezen felül mellettük állnak a családtagok, barátok és más szeretteink, akik a legnagyobb segítséget jelentik ebben a kemény harcban.

Ne feledjük: önmagában a függőségkezelő központok látogatása nem gyógyít meg minket! Ezek a helyek „csak” az eszközöket biztosítják a kezelésekhez és segítenek visszatalálni az egészséges életmódhoz, de a gyógyulás kizárólag rajtunk múlik, hogy mennyit teszünk bele a folyamatba, mennyire vagyunk elszántak, határozottak. Az addikció kezelhető, de önerő nélkül nem működik, emellett fel kell készülni arra is, hogy a gyógyulás gyakran egy egész életen át tart. Sok függőségben szenvedő ember képes eljutni a „kijózanodásig”, de az igazi kihívást az önkontroll visszaszerzése jelenti. A teljes felépüléshez óriási kitartás, teljes életmód és szemléletváltás szükséges, amely elősegíti a személyes növekedésünket és a belső egyensúlyunk megteremtését. Cserébe viszont visszakapjuk az életünket, pontosabban az életünk feletti irányítást, a családunkat, a szeretteinket, a céljainkat, az álmainkat.

Ha már a gyógyulás útján járunk, fontos, hogy ne kerüljünk vissza a rehabilitáció előtti magas kockázatú életkörnyezetbe.

Sokan azok közül, akik már felépültek a függőségből, örömüket lelik abban, hogy olyanoknak segítenek, akik szintén belevágtak ebbe a folyamatba, és épp lábadoznak. Mások különböző spirituális közösségben lelnek új otthonra és életcélra. Fontos, hogy mi is találjunk valamit, ami boldogságot ad, különösen a gyógyulás első szakaszában.