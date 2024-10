Leesett az első hó a Mikulás falujában: kezdheti a készülődést Joulupukki

A legtöbb gyerek úgy tudja, a Mikulás az Északi-sarkról érkezik, de valójában Lappföldön él, a finn-orosz határon. A finnek szerint a valódi címe 99999 Korvatunturi, de ide sajnos nem juthat be senki, ezért a Mikulás-rajongókat Rovaniemi, Lappföld fővárosa fogadja. Itt van Joulupukki irodája és postahivatal is.

Ilyen csodás a Mikulás faluja télen

Ha eddig a Mikulás még nem kezdte volna meg a készülődést a szezonra, akkor csütörtökön biztosan elkezdte csipkedni magát. Leesett ugyanis az első hó Rovaniemiben. Lappföldön az első havazás általában szeptember végén, október elején érkezik, tehát most sem késlekedett. A Finn Meteorológiai Intézet által használt szabványok szerint az számít hótakarónak, ha az adott napon reggel 9 óráig egy centiméter hó marad a földön valamelyik meteorológiai állomáson. Ez most úgy tűnik nem következett be. Esette ugyan hó, de sajnos nem maradt meg: a tegnap esti képeken még csodás, fehér épületeket láthatunk....

... a ma reggeli élőkamerás felvételek pedig már csak hófoltokat mutatnak.