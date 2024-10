Tom Cruise luxusházát is letartolhatja a Milton hurrikán - Fotók

Azt mondják, az évszázad legpusztítóbb vihara érkezett meg szerda este Floridába és úgy tudni hatásait Európában is éreztetni fogja. Milton hurrikán erejét ötösre becsülték, de hármas kategóriájúra szelídült, mire elérte a partot, ennek ellenére óriási pusztítást végzett, rengeteg embert kellett kitelepíten az otthonából.

Forrás: Northfoto

Tom Cruise aggódik, hogy elvitte a házát a Milton hurrikán

Florida, az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb nyaralóhelye egyik napról a másikra pokollá változott, amikor a hurrikán több mint 100 otthont döntött le St. Lucie megyében. A Milton hurrikán egy 10 000 embernek menedéket nyújtó stadion tetejét is letépte, amelyről videó is készült. Tom Cruise-t, aki jelenleg az Egyesült Királyságban a Mission Impossible 8 forgatásán dolgozika Battersea-i helikopter-repülőtéren zaklatott állapotban kapták lencsevégre, úgy tudni, rettentő ideges volt az otthona miatt. Tom Cruise-nak a floridai Clearwaterben található a luxus penthouse lakása, a színész azóta él ott, amióta 2016-ban eladta 39 millió dollárért a Beverly Hills-i ingatlanát. Tom a szcientológia nemzetközi központjához való közelsége miatt költözött ide, és többször is nyilatkozta, hogy nagyon boldog az otthonában.