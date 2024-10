Nikotinnal gyilkolt a borsodi sorozatgyilkos: ő volt hazánk egyik legkegyetlenebb asszonya

Pereces település

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás



Első férje halála után nem várt sokat az új szerelemre, másfél évvel később ugyanis Erzsébet hozzáment Holhos Jánoshoz, akivel Penészeken éltek. Házasságuk azonban nem tartott sokáig, így hamar visszatért Perecesre. Holhosné nem búslakodott egy percet sem, tovább „fogyasztotta” a férfiakat. Nővére, Juhos Ferencné viszont nem nézte jó szemmel fehérmájú húga viselkedését, ennek pedig többször is hangot adott. Erzsébet erre eldöntötte, neki is mennie kell. 1959. április 22-én meg is látogatta testvérét, majd otthagyta a nikotinos méregszuvenírt, amit nővére fel is hörpintett. Ám a rendőrség ez esetben sem gyanakodott gyilkosságra.

Anyagi gondok miatt bukott le

Holhosné a könyörtelenül kivégzett négy emberrel a háta mögött anyagi gondokkal küzdött, ezért némi pénz reményében visszaváltotta a pálinkás üvegeit, amelyekben a mérget tárolta. Azok hiába voltak rendesen elmosva, még így is olyan nagy dózisban tartalmazták a méreganyagot, hogy az abba töltött italtól két ember is rosszul lett. A kis híján végzetes esetek után pedig eljárás indult az ügyben. A körzeti megbízott rá is talált az üvegek visszaváltó Holhosnéra, és tudva, hogy a környezetében számos haláleset történt, újra vizsgálódni kezdtek, és exhumálták az ötéves kislány és az első férj folttestét. Ezután Holhosnét elfogták, ám a tárgyalásokon kezdetben tagadta tetteit. Később viszont megtört, és beismerte a gyilkosságokat. 1961-ben a legsúlyosabb büntetést szabták ki rá, felakasztották.