Távmunkában dolgoznál? Így tudod megoldani, még akkor is, ha a cég az ellenkezőjét szeretné

Dr. Kyle Elliott tech karrier coach egyetért abban, hogy sok dolgozó egyéni vezetői támogatással kerülheti meg a szigorú visszahívási előírásokat, hogy teljes munkaidőben távmunkában dolgozhasson. Természetesen nehéz lehet elérni ezt az úgynevezett „titkos hibrid” munkaidőt, ha a vezetőnk szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz. Érdemes megjegyezni, hogy ez a gyakorlat „másokban neheztelést kelthet, ha az ő vezetőjük kevésbé rugalmas” – figyelmeztetett Elliott, ezért jobb, ha vezetőnk kedves gesztusát nem hangoztatjuk a kollégák előtt.

Távmunkában dolgozni? Így lehetséges

Forrás: Bloomberg via Getty Images

Kraig Kleeman, a globális távmunkás tehetséggondozó ügynökség, a New Workforce alapítója és vezérigazgatója szerint a meggyőzés kulcsa a „számokkal, nem pedig a kényelemmel” való érvelés.

Amikor azt kérjük, hogy otthonról dolgozhassunk tovább, nem elég annyit mondani, hogy 'ezt jobban szeretném.' El kell magyarázni, miért jó ez nekünk és a vállalatnak is

– mondta Kleeman, felsorolva néhány példát, amiket érdemes felhozni, mint például a megnövekedett produktivitás vagy a gyorsabb határidők betartása.

Mutasd meg a főnöködnek, hogyan profitál a cég, nem csak te. Ez jelentősen megerősíti az érvelésed

– tette hozzá.

Bienstock is egyetértett azzal, hogy a munkaadónk érdekeire kell apellálni. „Ha kulcsfontosságú vagy nélkülözhetetlen tagja vagy a csapatnak, és a munkáltató választás elé kerül, hogy megtart-e téged, akkor lehet, hogy hajlandó lesz engedni a szabályokon, hogy megtartson egy értékes dolgozót” – mondta. „Ne adj ultimátumokat, de hangsúlyozd, hogy lehetetlen lenne a szervezetnél maradnod a rugalmasság nélkül.” Mint Kleeman, Bienstock is fontosnak tartotta, hogy konkrét példákat hozzunk. „Ha a munkád utazással vagy költségekkel jár, amelyeket távmunkával csökkenteni lehet, mutasd be ezt a potenciális előnyt a cégnek” – tanácsolta.

Egészségügyi problémáid vannak?

„Ha jó okod van otthonról dolgozni, ne habozz felszólalni" – mondta Kleeman. „Szerezz orvosi vagy terapeutai igazolást arról, hogy az otthoni munka jobb a mentális egészséged számára.”