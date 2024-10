Veszélyes TikTok-hack: az olcsóbb fűtés reményében ne kockáztasd az életed

A fűtés mindenkinek drága, de ha be kell kapcsolni, hát be kell kapcsolni. Annyiba biztosan nem kerül, amennyibe az a népszerű TikTok-hack, amelyben egy fejjel lefelé fordított terrakotta cserépedényt használnak rögtönzött fűtőberendezésként égő gyertyák fölött. Az ugyanis, ha rosszul sül el, akár az otthonunkba vagy az életünkbe is kerülhet.

Olcsónak tűnhet a fűtési TikTok-hack, de szén-monoxid-mérgezés lehet az ára

Forrás: Shutterstock

Bár az ötlet olcsónak és hatékonynak tűnik, a fűtési szakértők figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne próbálja ki a TikTok-hacket, aminek az egyik fő kockázata a szén-monoxid-mérgezés. A színtelen, szagtalan gáz nagy koncentrációban halálos lehet. „Amikor a gyertyák zárt térben, például egy terrakottacserép alatt égnek, oxigént fogyasztanak és szén-monoxidot termelnek, amely veszélyes szintre halmozódhat fel” — magyarázta Gordon Wallis fűtési szakember. Az is előfordulhat, hogy az edény, amelyet nem úgy terveztek, hogy bírja a magas hőmérsékletet, összetörik vagy felrobban, ami sérüléseket, égési sebeket okozhat. Emellett az is aggodalomra ad okot, hogy a fűtőtestben lévő gyertyákból származó olvadt viasz is okozhat tüzet. Összességében elmondható, hogy bár a cserepes-gyertyás TikTok-hack olcsónak tűnik, ha az otthonunk leég, mi válunk munkaképtelenné, vagy szélsőséges esetben akár az életünket veszítjük el, az nagyobb ár, mintha légtelenítés után bekapcsolnánk a radiátorokat vagy bármilyen más, a fűtésre hivatalosan is alkalmas eszközt. A szolgáltató számlája egész biztosan nem kerül majd annyiba, mint amit a megkísértett sors nyújthat be.