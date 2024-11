Gennyes tályogokat okoz a nemi szervi szupergomba: új, borzalmas nemi betegség terjed

Négy embernél már pozitív lett a tesztje egy új, erősen fertőző gombás gyűrűsféregre, amely a szex útján terjed. Az első esetet az Egyesült Államokban, New Yorkban észlelték, de szakértők szerint a betegség már Nagy-Britanniában is jelen van.

Az új bőrgombás betegség szexuális úton terjed leginkább, és így néz ki mikroszkóp alatt

Forrás: Shutterstock

A neve ellenére a betegségnek semmi köze a férgekhez

A VII. típusú trichophyton mentagrophytes (TMVII) néven ismert fertőzés Európában is terjedőben van. A lágyéktájékon jelentkező gombás fertőzés egy penészszerű parazita, amely a bőrön él. Fertőzött személlyel való szoros érintkezés útján, jellemzően szexuális úton terjedő betegségről van szó, amelynek a neve ellenére semmi köze a gyűrűsférgekhez.

A betegség nem halálos, de ez az új mutáns törzs nagyon nehezen kezelhető, és maradandó hegesedést okozhat — figyelmeztnek a szakértők. Az Egyesült Államokban az első esetet júliusban észlelték New Yorkban. A fertőzött egyénről kiderült, hogy egy 30-as éveiben járó férfi, aki arról számolt be, hogy egy angliai, görögországi és kaliforniai útja során több személlyel is szexelt. Azóta további négy esetet észleltek, derül ki az amerikai járványügyi és megelőzési központ (CDC) friss jelentéséből. Minden további esetben 30-39 év közötti férfiakról volt szó.

Dr. David Denning, a Manchesteri Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője szerint „nagyon valószínű, hogy vannak még fel nem fedezett esetek” Nagy-Britanniában is.

A MailOnline-nak elmondta: „Ha ma kiütést találnál a mellkasodon vagy a hátadon, lehet, hogy egy-két hétig nem foglalkoznál vele. Ha elmennél egy orvoshoz, felírnának neked valamilyen szteroidot vagy antibakteriális krémet, ami nem használna, így, mire kiderülne, mi bajod, hat-nyolc hét is eltelhetne az első tünetek megjelenésétől, miközben akár az első két-három hétben is átadhattad a betegséget a partnerednek vagy egy barátodnak, akit megöleltél, akivel úszni mentél. Ők aztán elkaphatták, és elindulhatott a ciklus.”

A szakember szerint a betegség nem fertőzőbb, mint más bőrgombák, de gyulladtabb, gennyesebb kiütéseket okoz.

Más szakemberek szerint a betegség elkerülhetetlenül el fog terjedni az egész világon.