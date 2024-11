Cipőápolási kisokos: ezek a legjobb bevált házi módszerek

Vannak cipők, amiket simán bedobhatunk a mosógépbe, de a legtöbb, főleg a minőségi darabok más és ennél jóval gondosabb törődést igényelnek. A cipőápolás ennek ellenére nem bonyolult feladat, nézzük, melyiket, miként kezeld.

A cipőápolás elengedhetetlen

Forrás: Shutterstock

A rendszeres cipőápolás minden évszakban elengedhetetlen

A legkényesebb darab

A bőrből készült cipők az egyik legkényesebb darabok. Ápolásukkor nagy figyelmet kell fordítanunk a finomságra. Azonban sok gondot megelőzhetünk, ha vásárláskor választunk mellé impregnáló szert is. Ez a vegyszer kiválóan védi a nedvesség és a szennyeződésekkel szemben. Külön bőrápoló szereket is kaphatunk a boltban, viszont ezeket otthoni praktikákkal is könnyedén helyettesíthetjük.

Enyhén nedvessel

A lakkbőr cipők könnyen sérülnek, egy durvább anyagú kefe azonnal megkarcolja a felületét. Tisztításához használj egy enyhén nedves rongyot vagy már elnyűtt pólót. Először próbáld meg sima vízzel, ha a kosz túl makacs, akkor pedig tegyél hozzá egy kevés szappant.

Használj cipőkefét

A nappa bőrhöz nyugodtan használhatsz cipőkefét. Ezzel távolítsd el a felszínen megtapadt port, fontos, hogy ezt a műveletet szárazon végezzük. Ezután pedig alkalmazzuk a lakbőrhöz javasolt módszert: enyhén nedves ronggyal töröljük át.

Sötéthez banánhéj

A sötét bőrből készült lábbeliket tisztíthatjuk akár a banánhéj belsejével is. Meglepő, de sokan esküsznek erre a módszerre. Hámozzuk meg a gyümölcsöt, majd a héj belsejét használjuk úgy, mint egy körömkefét. Ne ijedjünk meg, ha a banán rajta marad, de ezt egy nedves törlőkendővel egyszerűen eltávolíthatjuk a fellazult kosszal együtt.

Jöhet a burgonya is

Első lépésként távolítsd el a cipőről a sarat egy ronggyal. Ha a lábbelin makacs szennyeződések maradtak, akkor vesd be a burgonyát. A nyers zöldséget vágd ketté, majd a belsejével dörzsölje át alaposan a bőrt. Utolsó lépésként ismét töröld át egy nedves kendővel.

Csakis mentessel

A bőrcipők tisztításához használhatunk körömlakklemosót is, de csak acetonmenteset! Egy vattakorongra csepegtess belőle, majd töröld át a kritikus pontokat. Ezután ismét a nedves rongyot alkalmazd, hogy ne maradjon vegyszer a cipőn, ami kiszáríthatja.