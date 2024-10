Büdös cipő? Így szabadulhatsz meg a kellemetlen szagoktól

Büdös cipő szagtalanításához a legtöbb esetben néhány teljesen hétköznapi háztartási szer is elegendő. A kellemetlen lábszag hátterében pedig sokszor egy teljesen ártalmatlan ok is meghúzódhat. A kellemetlen szag elfedésére persze ma már számos spray, fertőtlenítő és illatos kozmetikum vásárolható, azonban mindezek csupán ideiglenes megoldást nyújtanak a problémára, és a lábbelinkből áradó átható szag rövid időn belül újra visszatér. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány filléres házi praktikát, amivel nem csak tünetileg orvosolhatod a kellemetlen szagokat, de akár a kiváltó okokat, az izzadást és a baktériumok elszaporodását is megakadályozhatod.

Büdös cipő ellen a gondos ápolás és higiénia elengedhetetlen

Büdös cipő, erős lábszag? Mutatjuk, mit tehetsz ellene!

Gépi mosás

Természetes, hogy ruháinkat és fehérneműinket rendszeresen bedobjuk a mosógépbe. A cipők mosása – legyen szó gépi vagy kézi mosásról – azonban már nem ennyire evidens mindenki számára. Pedig a kellemetlen szagok elűzéséhez nagyban hozzájárul az alapos tisztítás. Távolítsuk el a fűzőket, mielőtt behelyezzük a lábbeliket a gépbe, és a nagyobb védelem érdekében – főleg fehér edzőcipőknél – helyezzük őket hálós zacskóba és használjunk folyékony mosószert.

Fagyasztás

Bár elsőre furcsának tűnhet, hogy kedvenc lábbelinket behelyezzük a mirelit zöldborsó mellé, de a helyzet az, hogy hatásos. Ehhez egy kívülről alaposan megtisztított cipőre és egy lezárható zacskóra lesz szükségünk, amelybe beletesszük a „bűnös” topánt. Az alacsony hőmérséklet segíthet abban, hogy a cipő belsejében tenyésző baktériumok rövid időn belül elpusztuljanak, és automatikusan semlegesíti a kellemetlen szagokat is.

Macskaalom

Kedvenc szőrös kis négylábú barátaink macskaalmát is felhasználhatjuk. A macskaalom fő funkciója, hogy elnyelje a nedvességet és megszüntesse a kellemetlen szagokat. Vagyis keresve sem találhatnánk jobb megoldást a lestrapált, büdös cipők szagtalanítására. Ehhez töltsünk meg egy maroknyi alommal néhány kiselejtezett zoknit, tegyük a cipőbe egy éjszakára, felébredve pedig élvezzük a szagtalan és friss lábbeliket.