Időjárás: pénteken visszatér a tél, kifehéredhet a táj

A hidegfront mögött pénteken labilis légtömeg érkezik fölénk, amely záporokat és hózáporokat hozhat. Bár a sík vidékeken csak átmeneti havazás várható, a magasabban fekvő területeken, például a Bakonyban vagy az Északi-középhegységben, téliesebb hangulatot idéző hóréteg is kialakulhat.

Időjárás: pénteken hó is eshet

A Met.hu a közösségi mádiában figyemeztetett a pénteki változékony időjárásra:

„ZÁPOROK, HÓZÁPOROK PÉNTEKEN - AKÁR A TÁJ IS KIFEHÉREDHET

A mai hidegfrontot követően pénteken ennek hátoldalára kerülünk, emellett magassági hidegörvény is alakítja időjárásunkat. Ennek eredményeként labilis lesz a légtömeg felettünk, így közepesen vagy erősen felhős égkép mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Összességében többfelé, nagyobb számban a délutáni, kora esti órákban kell záporokra, helyenként bizony hózáporokra is számítani. A magasabban fekvő tájakon (elsősorban 400-500 m felett, kiemelten a Bakonyban és az Északi-középhegységben) a hózáporokból néhány cm-es hóréteg is kialakulhat, síkvidéken legfeljebb átmenetileg és kevés helyen fehéredhet ki a táj" - írták.