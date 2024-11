Partra mosta az óceán a végzet hírnökét: így néz ki a rémisztő mélytengeri lény

Idén már másodszor találtak Kalifornia partjainál szíjhalat, amelyet másnéven „a végzet hírnökének” neveznek. Először augusztusban mosott egyet partra az óceán, azt amatőr kajakosok vették észre. A másik mélytengeri lény teteme pedig múlt héten bukkant fel a grandview-i strandon Encinitasban.

A végzet hírnöke, mélytengeri lény: egy 2019-ben Japán partjainál talált szíjhal

Forrás: AFP

Ben Frable, a Kaliforniai Egyetem oceanográfiai intézetének tengeri gerinces gyűjteményének vezetője szerint a szíjhal a világ legnagyobb csontos hala, és az 1900-as évek eleje óta mindössze a 20 ilyen példányt találtak különböző tengerpartokon.

„Kaliforniában nem gyakoriak. Ezek a halak általában mélytengeri, nyílt óceáni környezetben élnek" - mondta a tudós.

A mélytengeri lények felbukkanása természeti katasztrófát jelez

A hosszú, szalagszerű halak tetemeinek megjelenésért a globális felmelegedés lehet felelős. Ezek a furcsa lények jellemzően a mezopelágikus zónában élnek, ahova már nem jut el a fény, és csak nagyon ritkán jönnek a felszín felé.

A szíjhalakat a végzet hírnökeként is emlegetik, a hiedelem szerint megjelenésük természeti katasztrófákat vagy földrengéseket jelez. A „ryugu no tsukai” néven is ismert lények a japán néphagyomány szerint a tenger istenének, Ryūjinnek a szolgái. 2011-ben a nagy földrengés előtti hónapokban 20 szíjhaltetemet találtak a japán partokon.