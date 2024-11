Mik azok a tárgyak, amiket soha ne tegyünk mosogatógépbe? Szakértők árulták el a veszélyeket

A mosogatógép igazi konyhai csoda, amely rengeteg időt spórol meg nekünk azzal, hogy szó szerint elvégzi helyettünk a piszkos munkát. Azonban a helytelen használata súlyos károkat okozhat, és rövidíti az eszköz élettartamát.

Dolgok, amiket ne tegyünk a mosogatógépbe

Forrás: Shutterstock

Egy jól karbantartott mosogatógép akár tíz évig is kiszolgálhat, de csak akkor, ha helyesen használjuk. Ha azonban olyan edényeket is beleteszünk, amiknek nincs ott keresnivalójuk, akkor azzal a gépet szépen lassan tönkre is tehetjük. Szakértők figyelmeztetnek: a nem megfelelő tárgyak mosogatógépbe helyezése komoly problémákat okozhat.

A fémek, például az alufólia vagy éles szélű fém tárolók komoly károkat okozhatnak a gép belsejében. Az éles szélek megkarcolhatják a belső részeket, az alufólia pedig szikrázást idézhet elő.

Nagyon hideg tárgyakat se tegyünk a gépbe közvetlenül az indítás előtt, a hőmérséklet-különbség ugyanis problémákhoz és a gép sérüléséhez vezthet. A címkékre és a matricákra is ügyelnünk kell, ezek ugyanis leválhatnak és eltömíthetik a mosogatógép szűrőjét. Arra is feigyeljünk, hogy soha ne tegyünk be olyan műanyag edényt, amely nem bírja a mosogatógépet: ezek eldeformálódhatnak, megolvadhatnak, vagy akár káros vegyi anyagokat is kibocsáthatnak.

A méretre is figyelnünk kell, a túlságosan nagy edények ugyanis akadályozhatják a mosogatógép permetező karjainak mozgását, ezért mindig ellenőrizzük, hogy szabad fogásuk legyen.