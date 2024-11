Vedd fel a harcot a penész ellen 5 hatásos módszerrel!

A hideg, nyirkos idő beköszönte nemcsak a dísztökök, de a penész megjelenését is elhozza. Kiirtását egy szélmalomharcnak érezzük, némelyik telep szinte már családtaggá válik. Pedig nem csupán ronda, még rendkívül egészségtelen is. A penész eltüntetését jelentősen nehezíti, hogy könnyen terjed, ruhákra, bútorokra, de akár ékszereke is. Kiirtása tehát több okból is szükséges. Nézzük, milyen praktikákkal tüntethető el!

A penész ellen nehéz felvenni a harcot, de nem lehetetlen

Forrás: Shutterstock

Megelőzés, a penész elleni 0. lépés

A penész elleni legjobb praktika a megelőzés. Rendszeres szellőztetés, párátlanítás, valamint az érintett falfelületek melegen tartása jó stratégia lehet. Az olyan szobanövények, mint a borostyán, zöldike, vitorlavirág, valamint a sárkányfa szintén segíthet akadályozni a telepek elterjedését. Ha viszont megtörtént a baj, más módszer után kell nézni.

Penész elleni tippek, ahogy mi csináltuk

1. Csökkentsd a lakás páratartalmát

Mivel a penész a hideg, magas páratartalmú helyeket kedveli, ezért a penész elleni küzdelem első lépése a párátlanítás. A rendszeres szellőztetés alap, de párátlanító berendezések beszerzése is megtérülhet hosszú távon. Otthonunk bizonyos zugaiba elhelyezett sótálak is csökkenthetik a levegő páratartalmát.

2. Penész ellen fűts be!

A fekete penész nagy ellensége a magas hőmérséklet. Éppen ezért, amint beköszönt a csípős idő, és a falak már nem tartják a nyári meleget, kezdj el fűteni, hogy a penészesedésre hajlamos fal ne hűljön ki. Nagyobb fokozatra kapcsolt fűtéssel zsugorodásnak is indulhatnak a nagyobb telepek, de terjedésük mindenképp leáll. Amennyiben egy kényes területen nincsen fűtőtest, ott hősugárzó bevetése is hatékony lehet.

3. Ecet, sütőpor, szódabikarbóna a penész ellen

Ha még nem burjánzott el túlságosan a fekete penész, akkor természetes módszerekkel is kordában tartható. A sütőpor, citromsav, ecet háztartási boltban is elérhető, régóta alkalmazott kezelés, de a szódabikarbóna is bevált a penész ellen .

Természetes tisztítószerek hangsúlyosan kisebb penésztelepek ellen hatásosak. Nagy foltok eltüntetéséhez már komolyabb vegyszerek szükségesek.

4. Penész eltávolítása „kémiai kísérletekkel"

Komolyabb eredményt érhetünk el a penész ellen hidrogén-peroxiddal vagy alkohollal. Patikából mindkét anyag beszerezhető, és ellentétben a penész elleni szerekkel, egészségünkre ezek kevésbé megterhelők. Gyorsabban elpárolognak, kevésbé károsak az egészségre, így mindennapi életritmusunkkal könnyebben összeegyeztethetők.

5. Penész elleni szer a kialakult telepekre

Ha a penészes fal csak nem fehéredik, akkor penész elleni szer bevetése hozhat megoldást. Érdemes olyat választani mely nem hagy foltot. Alkalmazása során ügyeljünk rá, hogy egyenletesen fújjuk, különben leázik a vakolat. Viseljünk védőfelszerelést, és több órára hagyjuk a penész elleni szert hatni, majd alaposan szellőztessünk ki. Falfelület újrafestésekor hasznos lehet penész elleni festék bevetése.