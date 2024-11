Ezért ne tankold tele az autódat - veszélyes lehet

Megállni egy benzinkútnál tankolás miatt kényelmetlen lehet, különösen akkor, ha várni kell a töltőpisztolyra, vagy le kell térni az utadról. Annak érdekében, hogy a legtöbbet kapjuk a pénzünkért, akkor is töltünk még, miután a pisztoly leállt. A szakértők szerint azonban nem érdemes túltölteni az üzemanyagot, most megtudhatod, hogy miért.

A szakértők szerint néhány extra csepp tankolás akár komoly károkat okozhat az autóban.

Forrás: Shutterstock/noPPonPat

A túltankolás többet árthat az autód rendszerének, mint amennyit ér

Vannak, akik akkor is töltik még az üzemanyagot, amikor a pisztoly már leállt, jelezve, hogy a tank tele van. De vajon árt-e az autó üzemanyagrendszerének, ha ezt a plusz benzint vagy gázolajat hozzáadjuk? A Consumer Reports és az American Automobile Association (AAA) szakértői szerint bizony rossz ötlet néhány túltölteni a tankot. Lehet,hogy ez esetedben még nem okozott problémát, de az autós szakértők 3 okot is megneveztek, miért is érdemes ezt abbahagyni.

Ezért ne töltsd túl az üzemanyagtankot

1. Károsíthatja az autódat

„Az üzemanyagrendszerek idővel egyre kifinomultabbá váltak, hogy lépést tartsanak a szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályozásokkal” -mondja John Ibbotson, a Consumer Reports vezető mechanikusa.

A tank túltöltése károsíthatja a fedélzeti üzemanyag-utántöltő gőzvisszanyerő rendszert (ORVR), egy szénszűrőt, amely az utántöltés során keletkező káros gőzt gyűjti össze, majd aktív szén segítségével elnyeli.

Az ORVR segít csökkenteni a szénhidrogén-kibocsátást mintegy 95%-kal az üzemanyag-utántöltés során. A tank túlzott töltése veszélyes lehet az autódra, és problémákat okozhat. Amikor egy benzinkút pisztolya automatikusan leáll, de te mégis töltesz még, a felesleges üzemanyag eltelítheti a szénszűrőt, ami bekapcsolhatja a „motorhiba” lámpát, és potenciálisan károsíthatja a rendszert. Ibbotson szerint ennek a javítása rengeteg pénzbe kerülhet. Ezen kívül, amikor az ORVR rendszer tele van üzemanyaggal, az autód több káros gőzt bocsáthat ki.

2. Pénzt veszítesz

A benzinkutak üzemanyagpisztolyainál olyan szabályozások is vannak, amelyek előírják, hogy legyenek saját gőzvisszanyerő rendszereik, hogy megakadályozzák a légszennyezést, és hogy a felesleges üzemanyag ne folyjon ki a földre vagy a vásárlóra. Szakértők szerint ezért kapcsol ki a pisztoly, amikor a tank megtelik.

Amikor ez megtörténik, és úgy döntesz, hogy túltöltöd a tankot, a felesleges üzemanyag visszahúzódik a pisztolyba. Más szóval, olyan üzemanyagért is fizetsz, amit nem tudsz felhasználni.

3. Károsíthatja a környezetet

A tank túltöltése során üzemanyag kerülhet a földre, ami biztonsági és környezeti veszélyt is jelent. Ha megpróbálod túltölteni a tankot, és végül a gyúlékony folyadék kiömlik, az szennyezheti a talajvizet, a felszíni vizeket, a talajt, és a levegőt is, amikor elpárolog.