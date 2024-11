Elhunyt a híres 80-as évekbeli zenekar alapító tagja: „Az elképzelhetetlen pedig bekövetkezett"

A Parkinson-kórral vívott hossző küzdelem után távozott a brit Dexys Midnight Runners zenekar egykori billentyűse és alapító tagja, Andy Leek. A zenész 66 évesen hunyt el, halála előtt alig néhány nappal még egy különleges pillanatra jutott idő: október 30-án feleségül vette szerelmét, Deborah Smith Lawrence-t. A szomorú hírt Deborah osztotta meg egy megható Facebook-bejegyzésben.

Elhunyt a 80-as évek híres zenekarának alapító tagja, Andy Leek

Deborah Smith Lawrence szívszorító szavakkal búcsúzott szerelmétől, Andy Leektől. "A költő Mary Oliver azt írta: 'Hagyj helyet a szívedben az elképzelhetetlen számára.' Az elképzelhetetlen pedig bekövetkezett. Gyönyörű Andym november 3-án távozott közülünk." Deborah arról is beszámolt, hogy Andy békében, szeretettel körülvéve hunyt el a Goscote Hospice-ban, amelyet „életem legbékésebb helyének" nevezett. Andy Leek hosszú éveken át küzdött a Parkinson-kórral, egy olyan betegséggel, amely nem csupán testi, hanem lelki kihívásokat is jelentett számára. A betegség sokszor kíméletlenül befolyásolja a mindennapokat, a zene, a kreativitás és az alkotás szabadsága is csorbát szenvedhet. Mégis, Andy sosem hagyta, hogy a betegség teljesen elragadja tőle azt, ami igazán lényeges: a művészet iránti szeretetét és a körülötte lévő emberek iránti törődését.

A Dexys Midnight Runners együttes egyedi hangzásvilágával és különleges zenéjével maradandó nyomot hagyott a zenei világban, s ebben Andy Leeknek is óriási szerepe volt. A zene szeretete és a művészet iránti elkötelezettsége mindörökre megmarad azok szívében, akik hallgatták és szerették őt.