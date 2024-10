Ozzy Osbourne újra drogozik: a felesége elől titkolja visszaesését

A 75 éves egykori Black Sabbath énekes azt is elismeri, hogy egészségügyi problémái miatt erősebb drogokhoz is visszatérne. Ozzy Osbourne, aki Parkinson-kórral, valamint nyak- és hátfájdalommal küzd, így nyilatkozott: „Boldogabb vagyok, de nem vagyok teljesen józan. Időnként egy kis marihuánát fogyasztok.”

Ozzy Osbourne újra a drogokhoz nyúlt

A korábban „sötétség hercegeként” ismert Osbourne élete nagy részében harcolt az alkohol- és drogfüggőséggel, de feleségének, Sharonnak, aki 71 éves, hálás azért, hogy megakadályozza abban, hogy visszatérjen a régi rossz szokásaihoz. „Szerencsés vagyok, hogy a feleségem mindig kirúgja alólam a talajt, és nagyon megnehezítené az életemet” – mondta. „Még a marihuánával is: ha megtalálja, ki fogja dobni.”

A kannabisz legális Los Angelesben, ahol élnek. A Madhouse Chronicles című podcastjában Ozzy arról is beszámol, hogy kipróbálta a ketamint, miután egy műtét során felajánlották neki ezt az altatót. „Nemrég elmentem egy orvoshoz, és elkezdték adni nekem ezt a ketamint” – magyarázta. „Csak egy apró mennyiséget adtak belőle, de az is elég volt, hogy újra felkavarja az agyam.” Elmondta, hogy már nem járanonim alkoholisták gyűléseire, de most azon gondolkodik, hogy ez biztosan jó döntés volt-e.

„Ha ott vagy, és drogozol, de szeretnél leállni, rengeteg segítséget kaphatsz” – mondta.

Ez egy 12 lépéses program. Bizonyos mértékig helyrerakott engem. Már nem járok gyűlésekre. Talán kellene, nem tudom.

Ozzy, aki nyíltan beszélt függőségi problémáiról, úgy érzi, hogy sok rock sztár és zenész, akik a kaliforniai „mikroadagolás” módszert alkalmazzák, az életüket kockáztatják. Elmondta, hogy számára a mikroadagolás nem működne.

Nem létezik könnyű heroin. A lényeg az, hogy ez beindítja a robbanást. Az anonim drogfüggők programjában van egy mondás: ‘egy is túl sok, tíz meg nem elég’. Ez a lényeg. Egyszer láttam egy műsort évekkel ezelőtt, ahol valaki havonta egyszer használt heroint, hogy berúgjon – ezt nem értem. Kis mennyiséggel kezdődik, de garantálom, hogy az este végére már semmi nem marad.