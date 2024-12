A harmadik világháború már csak hónapokra van, ha Baba Vanga, az elismert misztikus jóslatai igazak. A több mint negyed évszázada elhunyt bolgár tisztánlátó jóslatai még mindig nagy port kavarnak, mivel értelmezéstől függően, több is beválni látszott az utóbbi évtizedekben.

Baba Vanga megjósolta a 3. világháború kezdetét?

Forrás: YouTube

Baba Vanga jóslata

A hét elején sajtóhírek szerint szíriai felkelők ezrei foglalták el Aleppó nagy részét, állásokat alakítottak ki az ország legnagyobb városában és ellenőrzésük alá vonták a repülőteret, majd offenzívájukat kiterjesztették egy közeli tartományra is. Egy fegyverraktárt is elfoglaltak, az ott talált orosz gyártmányú fegyvereket magukhoz vették. A terrorista-akció sok államot feldühített, köztük Oroszországot is.

És itt jön a jóslat:

Amint Szíria elesik, nagy háború várható a Nyugat és a Kelet között. Tavasszal háború kezdődik keleten, és lesz egy harmadik világháború. Egy háború Keleten, amely elpusztítja a Nyugatot.

A jóslat egyértelműnek tűnik, ha Szíria elesik, néhány hónapon belül kitörhet a 3. világháború. Reméljük, Baba Vanga téved!