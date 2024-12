Balesetek az ünnepek alatt: így kerüld el őket!

A legtöbb baleset ebben az időszakban a fenyőfa kifaragása, felállítása és díszítése közben történik.

A legtöbb balesetet a statisztikák alapján legtöbbször gyertya okozza.

Forrás: Shutterstock

Amíg a fenyőből karácsonyfa lesz

Amikor előkerül a fűrész, a kés, vagy a kis fejsze, az gyakran jár vágott, metszett vagy szúrt sérüléssel. Ezek lehetnek banálisak, de akár egészen komoly balesetek, melyek az ereket, inakat, idegeket érintik. Ebben az esetben – mint mindenkor – a megelőzés a legfontosabb. A késsel magunktól elfele vágjunk, ne pedig magunk felé húzzuk, ahogy a fűrészt is, és minden mozdulatnál legyünk nagyon körültekintőek. A legbiztonságosabb megoldás, ha a fenyőfa megvásárlásához visszük magunkkal a talpat, és megkérjük az árusítót, hogy faragja be nekünk. Mivel nekik ebben tapasztalatuk és hozzá megfelelő szerszámuk van, elkerülhetjük az otthoni balesetet és az esetleges családon belüli konfliktusokat is, hogy egyenesen áll-e a fa vagy sem. – mondta dr. Boross György ortopéd és baleseti főorvos. Amikor már áll a fa, akkor is legyünk óvatosak, hogy díszítés közben nehogy feldöntsük, vagy magunkra rántsuk. Ha a lakás helyi sajátosságait figyelembe véve lehetőségünk van kikötni egy damillal, akkor mindenképpen érdemes megtenni. A damil erős, ugyanakkor alig látható, így észrevétlen biztonságot jelent, főleg ha vannak kisgyerekek, kutyák, macskák a családban, akik játék közben pillanatok alatt felboríthatják.

A magasabb fákat létráról vagy székre állva díszítjük, ahonnan, ha lepottyanunk, nagyon megüthetjük magunkat, ennek törés, zúzódás lehet a következménye. Ne másszunk fel papucsban, mindig nyissuk ki rendesen a létrát, ne csak félig, és kérjünk meg valakit, hogy álljon oda, fogja azt, vagy minket, amíg mi odafenn tevékenykedünk. – tanácsolta a főorvos.

Az elektromos fényfüzérekkel legyünk óvatosak, mert áramütést kaphatunk tőlük, főleg, ha nem megbízható helyről szerezzük be azokat. Ha eltörik egy üvegdísz a kezünkben, szintén súlyos sérüléseket okozhat.

Csillagszóró, gyertya

Ezek ugyan sokat hozzátesznek az ünnepi hangulathoz, de fontos, hogy nagyon körültekintően használjuk őket. A csillagszóróról lepattanó szikra égési sérülést okozhat a kezünkön, de akár lakástűz is lehet, ha hadonászunk vele, vagy a gyertya, ha véletlenül eldől.