Rengeteg a karácsonyfa, de melyiket válaszd? Íme, 13 fajta és amit tudni kell róluk

Nemes jegenyefenyő

Forrás: Winter trees/Hdr/Getty Images

Ez a sötétzöld fajta, meglepően szép ágformákkal rendelkezik, így nem csupán karácsonyfának, hanem asztaldísznek, adventi koszorúnak és vázába téve is tökéletes hangulatot teremt az ünnepekhez. Ágai erősek, tűlevelei pedig nem túl hegyesek, így viszonylag könnyű vele dolgozni és feldíszíteni is.

6. Balzsamfenyő – Szolid díszítéshez

Balzsamfenyő

Forrás: Shutterstock

Gyönyörű sötétzöld színű, és levegős, rugalmas ágai vannak, kellemes fenyőillatot áraszt, és sokáig megmarad. A nehezebb díszeket nem biztos, hogy elbírja, de szépséges megjelenése kárpótol minket. Nemcsak karácsonyfának, hanem díszek készítésére is kiválóan alkalmas.

7. Kolorádói jegenyefenyő – Formás megjelenés

Kolorádói jegenyefenyő

Forrás: Shutterstock

Ez a fenyőfajta az egyik legjobb választás arra, hogy a család köré gyűljön és feldíszítse. Nagyjából 3,5-4 cm-es tűlevelei hosszúak, hegyesek és eleinte kékeszöld, majd a fa korosodásával fakóbb zöld színt kölcsönöznek a fenyőnek. Különösen szép a formája, kellemes az illata, és sokáig fennmaradó tűleveleinek köszönhetően sokáig gyönyörködhetünk benne.

8. Ezüstfenyő – Csinos, de szúrós

Ezüstfenyő

Forrás: Shutterstock

Hegyes kúpformájúra nő meg, erős ágai pedig simán elbírják a nehezebb díszeket is, így ha szeretünk rengeteg díszt pakolni a fára, akkor számunkra talán ez a legideálisabb választás. Jellegzetes ismertetőjele kék levélzete, ami bizonyos fényviszonyok mellett ezüstösnek is tűnhet, így egyaránt jól mutat a kék, ezüst vagy akár piros díszekkel is.

9. Simafenyő – Díszek készítéséhez a legjobb

Simafenyő

Forrás: Shutterstock

Ez a szépséges fenyő Észak-Amerika keleti részén őshonos, ezért hazánkban nem sokat találunk belőle, ám érdemes kicsit kutakodnunk. Hosszú, puha tűleveleinek köszönhetően, és mert sokáig megtartja a leveleit, kiválóan alkalmas arra, hogy akár gyerekekkel együtt különböző díszeket készítsünk belőle, például adventi koszorút. A kecses ágak nem túl ideálisak nehezebb díszek felaggatására, ráadásul dús levelei miatt még a kisebb díszeket sem olyan egyszerű felhelyezni rá, szóval inkább kreatív énünk kiélésére alkalmas.