Vajon te is bulifüggőségben szenvedsz? Teszteld!

Az egyik a kémiai, a másik a viselkedésbéli. A köztudatban sokkal súlyosabb bűnnek számít a kémiai, tehát amikor valamilyen kábítószer, alkohol vagy gyógyszer a függőség tárgya, mint a viselkedésbéli. Utóbbihoz például a szerencsejáték-, az online játék-, munka- vagy a vásárlási mánia tartozik, de bizony a bulifüggőség is. Most biztos sokan mosolyognak, hogy a bulizás nem okozhat függőséget, pláne nem lehet veszélyes. Pedig egyértelműen tapasztalható, hogy komoly hatással lehet a viselkedésre, munkára, vagy akár a családi kapcsolatokra is. Függőségről akkor beszélünk, ha a függőség tárgya meghatározza a mindennapjainkat, háttérbe szorítva a feladatainkat, kötelességeinket, egyéb szükséges tevékenységeinket