El nem végzett házimunka? Próbáld ki a japán csodamódszert, a kiyomerut!

Természetes, hogy a bokros napi teendők közepette sokak számára a házimunka nyűg. Ha azonban rendszeresen kihagyjuk, abból irdatlan kosz és rumli kerekedhet otthonunkban, ami nem csak ronda, de egészségtelen is. A japán kiyomeru módszer az ő problémájukra hozhat megoldást.

Ha a házimunka nyűg, próbáld ki a japán kiyomerut!

Forrás: Shutterstock

Miért nyűg sokaknak a házimunka?

Mindannyian tudjuk, hogy szükséges, nem érdemes halogatni, legtöbbször mégis akkor kezdünk neki a rendrakásnak és a házimunkának, amikor már zavar a rendetlenség. Ennek az az oka, hogy a házimunkát is csak egynek tekintjük az elvégzendő feladatok közül és nem a célra, azaz a tiszta, rendes otthonra koncentrálunk.

Ez egy öngerjesztő folyamat is, mivel a takarítás halogatásával egyre csak gyűlnek a teendők, így annál jobban fogjuk kerülni a feladatokat. A kiyomeru betartásával ez a veszély nem fenyeget.

A kiyomeru lényege, avagy a japán takarítás művészete

A mindennapi robotolás és munka mellett néha másra sem vágyunk, minthogy TV elé lerogyva kicsit leeresszünk. De mi lenne, ha azt mondanánk a házimunka is lehet kikapcsolódás? Pedig a kiyomeru filozófiája pontosan erről szól: otthonunk, életterünk takarításával egyúttal lelkünket is megtisztítjuk.

A japán kultúrában fontos szerep jut a tisztaságnak, rendszerezettségnek, a letisztult lakás tisztán tartása is egy sajátos felfogás miatt olyan hatékony nálunk. Nem elvégzendő feladatként, hanem hálás, meditatív tevékenységként fogják fel a takarítást, ahol nem csupán a tárgyak felületét, de azok energiáját is megtisztítják. Ez a filozófia nyomon követhető a japán teaszertartásokon is.

Ezzel a japán módszerrel gördülékeny lesz a napi takarítási rutin.

Forrás: Shutterstock

Nem csupán rendet raknak, de igyekeznek óvni is az otthonok tisztaságát, egyfajta szentélynek tekintik. Hogy csak egy példát hozzunk: bent még elvétve sem viselnek cipőt.

Így sajátítsd el a kiyomerut, hogy mindig ragyogjon a lakás!

Legegyszerűbb módszer a kiyomeru elsajátításához, ha otthonodat a saját kiterjesztett testedként tekintesz, így a takarítás nem egy elvégzendő feladat, hanem az öngondoskodás része lesz. Ez persze nem megy egyik pillanatról a másikra, hanem egy hosszas tanulási folyamat eredménye, így légy türelmes magaddal. Minden alkalommal, amikor egy elhalasztanál egy kádpucolást, tudatosítsd, hogy ezzel magadnak tennél jót.

Kezdetnek érdemes reggeli és esti takarítási rutint kialakítanod, például egy kiadós reggeli szellőztetéssel és portörléssel, este pedig egy csap kitörlésével. Oszd fel a takarítást napi, heti, havi és éves feladatokra.

Végezetül pedig ne feledkezz el a rend és tisztaság megtartásáról, amiben a legjobb módszer az, ha még az ajtó előtt leveszed a cipőt.