Energiaszint, lelkiállapot, vágyak– a hormonok befolyásolják ezeket is

A szerelemhormonnak is nevezett oxitocin kiemelten fontos „kémiai játékosként” gondoskodik a testi örömök minél teljesebb megéléséről. A szexuális együttlét során termelődik, a hipotalamusz révén, majd az agyalapi mirigy juttatja a véráramba. Az orgazmus hatására felszabaduló oxitocin erősíti a kötődést, a partner utáni vágyat. Az együttlét utáni boldogságérzésben is szerepe van, de ebben már az endorfinok is közreműködnek.