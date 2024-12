Depresszió ellen: ezekkel a finomságokkal megnyerheted a harcot!

Turbózzuk fel a B-t!

Ha szeretnénk mielőbb legyőzni a rosszkedvet, akkor B-­vi­ta­mi­nok­ban gazdag finomságokat kell ennünk. Mára több kutatás is bebizonyította, hogy összefüggés van a B-vitaminok alacsony szintje és a depresszió kialakulása között. A B12-t főleg halfélékből, tojásból és tejtermékekből tudjuk biztosítani, míg a B6-ot egyebek között banánból, szójás finomságokból, kaliforniai paprikából, avokádóból, hüvelyesekből, magvakból és szintén halfélékből. De a folát is fontos, ami a B-komplex része – B9-vitaminnak is hívják –, főleg leveles zöldségekben, szárazbabban, borsó- ban és diófélékben találjuk.