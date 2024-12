Egyéjszakás húsleves – a fiatalság titka és az immunrendszer védelmezője

A kollagén fogyasztása is rendkívül fontos, ha rugalmas bőrt szeretnénk

3. Támogatja a belek és az immunrendszer egészséges működését

A csontleves ásványi anyagokat; például kalciumot, magnéziumot, foszfort és egyéb nyomelemeket, vitaminokat tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert. Ezen kívül gazdag aminosavforrás is: a prolin hasznos a sejtvédelemben és a sejtkárosodás megelőzésében, a glicin pedig támogatja az emésztést és a gyomorsavak kiválasztását. Egy japán tanulmány szerint a glicin stresszoldó anyag és hozzájárul a megfelelő alvásminőséghez is. A csontleves egy glutamin nevű aminosavat is tartalmaz, amely támogatja a gyomor- és bélrendszer szöveteinek szerkezetét és megfelelő működését.