Kifogytál az időből? Last minute ajándékötletek karácsonyra

Vannak olyanok, akik már novemberben beszerzik az összes karácsonyi ajándékot, becsomagolják és csak arra várnak, hogy átadhassák azokat, akadnak azonban, akik az utolsó pillanatig húzzák a sorban állást és olykor kifutnak az időből. Nekik gyűjtöttünk össze néhány kreatív ötletet, amikkel még az utolsó utáni pillanatban is számolhatnak.

Lepd meg szeretteidet last minute ajádnékokkal

Last minute ajándékötletek karácsonyra

Motiváló gondolatok

Gyűjtsünk össze pár nagyobb kavicsot, alaposan tisztítsuk meg, és írjunk rá a megajándékozottnak szóló motivációs gondolatokat. Az íráshoz használhatunk alkoholos filctollat vagy akrilfestéket. Csomagoljuk egy tüll anyagba, vagy egy szép díszdobozban az asztalon díszként is funkcionál, nem mellesleg pozitív gondolatokat közvetít.

Szeretet befőttbe zárva

Karácsonyi sütik a család minden tagjának

Írjunk színes papírra olyan idézeteket, vagy gondolatokat, amelyekkel mosolyt, örömet csempészhetünk a megajándékozott mindennapjaiba. Bármilyen befőttes üveg megfelel, a lényeg, hogy zárható legyen. A cetliket összehajtva is beletehetjük az üvegbe, de feltekerve, színes madzaggal is átköthetjük. Akár nagyobb gyermekek is elkészíthetik, tökéletes ajándék lehet a nagymamának.

Beváltható kuponok

Készítsünk egy szívesség kuponkönyvet összefűzött lapokból. Olyan “kuponok” legyenek minden oldalán, amit a megajándékozott szeretne, például "ma elmosogatok helyetted", "készítek egy forró, habos kávét", "ágyba viszem a reggelit", "társasjátékozunk délután", és ne feledkezzünk meg a "JOKER-kérj bármit bármikor" kuponról sem.

Üvegbe zárt sütemény

Senki nem tud ellenállni egy finom brownie-nak, főleg ha ajándékba kap egy üveggel, amit csak össze kell keverni, és meg kell sütni. Nem kell hozzá más, csak egy szép befőttesüveg és a hozzávalók. Akkor lesz szép, ha rétegesen adagoljuk a különböző színű alapanyagokat a befőttesüvegbe. Ne felejtsünk el receptet is írni hozzá.

Mindig kéznél van

Kisbabád talp-és kézlenyomata a legszebb ajándék karácsonyra

Babánk kézlenyomatával és nevével díszített karácsonyfadísz tökéletes ajándék, és később is szép emlék az ünnepen. Nagyobb gyermekek talp-és kézlenyomatából készíthetünk gipszből készített díszt is, de egy egyszínű pólón is jól mutatnak a kis kezecskék és lábacskák.